Siria Campanozzi verlor beim Antrag Kontrolle über Emotionen

Siria Campanozzi (24) lässt ihren Heiratsantrag Revue passieren. Die ehemalige Temptation Island-Kandidatin ist seit wenigen Tagen verlobt. Ihr Partner Davide Tolone (25) hat ihr ganz romantisch auf einem Boot die Frage aller Fragen gestellt. Siria war hin und weg – auch jetzt fällt es ihr noch schwer, ihre Gefühle in Worte zu fassen. In ihrer Instagram-Story schreibt sie: "Ich hatte versucht, mich sehr unter Kontrolle zu halten mit meinen Emotionen. Das hat nicht so ganz funktioniert." Sie habe nicht gewusst, ob sie vor Freude lachen, weinen oder schreien sollte. "Die endgültige Kontrolle hatte ich verloren, als ich erfahren habe, dass das der Ring ist, den mein Vater damals gekauft hat", klärt Siria auf.

Sirias Vater ist bereits vor ein paar Jahren verstorben. 2022 verlor sie auch ihre Schwester Giada, der zuvor ein Hirntumor diagnostiziert worden war. Die Baden-Württembergerin hatte sich daraufhin für eine Weile aus dem Netz zurückgezogen. Mittlerweile geht es ihr aber besser. "Nach dem Tod meiner Schwester war es einfach unvorstellbar, auf Instagram weiterzumachen wie gehabt. In den zwei Jahren habe ich sehr daran gearbeitet und natürlich auch vieles verarbeitet", erklärt sie jetzt. Sie habe sich neue Ziele gesetzt und arbeite daran, diese zu erreichen.

An eine Rückkehr ins TV glaubt Siria aber offenbar eher weniger. Davide und sie waren seit drei Jahren nicht mehr im Fernsehen zu sehen und seien auch nicht darauf angewiesen. "Wenn jedoch etwas dabei sein sollte, was wir gut finden und worauf wir Lust haben, dann schließt man nicht die Türe", lässt die ehemalige Die Alm-Kandidatin offen.

Davide Tolone und Siria Campanozzi, Influencer

Davide Tolone macht Siria Campanozzi einen Antrag

