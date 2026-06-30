Insolvenzverfahren: Dschungelstar Jürgen Hingsen ist pleite

Für Jürgen Hingsen (68) läuft derzeit ein Insolvenzverfahren beim Amtsgericht Köln. Das berichtet Bild. Demnach wurde das Verfahren wegen Zahlungsunfähigkeit am 22. Juni eröffnet – und zwar auf eigene Initiative des ehemaligen Zehnkämpfers. Jürgen beantragte das Verfahren laut dem Bericht eigenständig, um, wie er es selbst formuliert, "reinen Tisch zu machen". Gläubiger mit offenen Forderungen müssen sich künftig direkt an den zuständigen Insolvenzverwalter wenden.

Im Interview mit dem Blatt sprach der 68-Jährige offen über seine finanzielle Lage. Er räumte ein, "vor 15 oder 16 Jahren finanzielle Fehler gemacht" zu haben. Konkret habe er in Unternehmen aus den Bereichen erneuerbare Energien und Rohstoffe investiert – Investments, die sich als Fehler entpuppten. "Man sollte einfach die Finger von Sachen lassen, von denen man zu wenig Ahnung hat", so Jürgen. Die Schulden sollen sich im sechsstelligen Bereich bewegen. Auch Einnahmen aus TV-Auftritten oder Sportveranstaltungen muss der Sportler künftig dem Insolvenzverwalter melden. Trotz der schwierigen Lage will er weiter als Sportexperte und Motivationsredner arbeiten. Dabei gibt er sich kämpferisch: "Wenn du stürzt, dann bringt es nichts, liegenzubleiben. Dann musst du aufstehen und den Blick nach vorn richten und die neuen Herausforderungen annehmen, auch wenn es wehtut."

Jürgen zählt zu den bekanntesten deutschen Leichtathleten überhaupt. Anfang der 1980er-Jahre stellte er drei Weltrekorde im Zehnkampf auf und lieferte sich über Jahre packende Duelle mit dem britischen Olympiasieger Daley Thompson. Bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles gewann er Silber. In Seoul 1988 hingegen wurde er zur tragischen Figur: Drei Fehlstarts beim 100-Meter-Lauf bedeuteten seine Disqualifikation. Nach seiner aktiven Karriere blieb er dem Rampenlicht treu – als Markenbotschafter, Co-Moderator und gelegentlich auch als Schauspieler. 2006 nahm er an Let's Dance teil und belegte Platz fünf. Zuletzt war er Anfang 2025 beim RTL-Dschungelcamp dabei, verließ das Camp allerdings als erster Kandidat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jürgen Hingsen im Oktober 2020

Anzeige Anzeige

RTL Jürgen Hingsen im Dschungelcamp 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jürgen Hingsen, 1986

Anzeige