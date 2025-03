Jörg Dahlmann gibt Update zum Streit mit Jürgen Hingsen

Im Streit mit Jürgen Hingsen (67) möchte Jörg Dahlmann (66) etwas klarstellen. Nachdem der Ex-Sportmoderator im Dschungelcamp-Wiedersehen behauptet hatte, ein "Techtelmechtel" mit Francesca, der Lebensgefährtin des einstigen Profisportlers, gehabt zu haben, schaltete diese einen Anwalt ein. Wie es zuletzt aussah, wurde dadurch auch eine Art Einigung erzielt: Francescas Rechtsbeistand erklärte nämlich, Jörg habe eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben. Doch das entspreche laut dem 66-Jährigen nicht ganz der Wahrheit, wie er nun auf Instagram erklärt: "Das habe ich überhaupt nicht. Wir haben einen Vergleich geschlossen mit Jürgen Hingsen und seiner Frau."

Doch was hat es damit auf sich? "Ich darf demnach nicht mehr von einem 'Techtelmechtel' im Sinne einer sexuellen Beziehung sprechen. Okay, dann nennen wir es – wie Francesca es selbst in der RTL-Sendung 'Nachspiel' formuliert hat – Flirt", berichtet Jörg. Auf der anderen Seite bedeutet der Vergleich zwischen den beiden Parteien, dass Jürgen keine "Unwahrheiten" über Claudia, die Freundin des einstigen Sky-Moderators, erzählen darf. "Außerdem darf Jürgen nicht mehr gewisse Beleidigungen und Gewalt-Androhungen mir gegenüber äußern", fügt der 66-Jährige hinzu.

Der Streit zwischen Jürgen und Jörg begann bereits im diesjährigen Dschungelcamp. Am Lagerfeuer sprach der Ex-Leichtathlet abfällig über Jörgs Freundin Claudia und bezeichnete sie als "promigeil". Nach seiner Zeit im Camp bekam der Ex-Sportkommentator von dieser Aktion Wind und war erbost. In der Wiedersehensshow holte er deshalb zum Gegenschlag aus und packte seine Geschichte über die Partnerin seines "Rivalen" aus. Vor laufenden Kameras eskalierte der Streit dann völlig und der Olympia-Star drohte seinem einstigen Camp-Kollegen: "Du kannst froh sein, dass hier eine Sendung läuft, sonst würde ich dir den Kopf abreißen. Ich mache dich fertig."

RTL Jörg Dahlmann, Dschungelcamper 2025

Getty Images Jürgen Hingsen und seine Frau, 2024

