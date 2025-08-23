Krass: So hoch waren die Dschungelcamp-Gagen in diesem Jahr

Im Januar 2025 versammelten sich erneut einige prominente Gesichter im australischen Dschungel, um bei der RTL-Reality-Show Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! ihre Grenzen zu testen. Doch nicht nur das Abenteuer, auch die Gagen der Teilnehmer sorgten nun für großes Aufsehen. Während Maurice Dziwak (27), Sam Dylan (34) und Alessia Herren (23) jeweils zwischen 30.000 und 70.000 Euro erhielten, konnten Timur Ülker (36) und Yeliz Koc (31) mit 80.000 Euro deutlich mehr verbuchen. Noch höher lag laut Moviepilot die Gage von Nina Bott (47) mit 100.000 Euro. Leichtathletik-Legende Jürgen Hingsen (67) soll 200.000 Euro ausgehandelt haben, Sängerin Anna-Carina Woitschack (32) kam auf 220.000 Euro und Lilly Becker (49) führte mit stolzen 300.000 Euro die Liste an.

Während die Gehälter beeindrucken, lohnt sich laut Moviepilot auch ein Blick hinter die Kulissen. RTL investierte offenbar gezielt in potenziell brisante Geschichten seiner Stars. Bei Lilly hoffte man wohl auf Einblicke in ihre Ehe mit Tennislegende Boris Becker (57), bei Anna-Carina Woitschack auf Themen rund um ihre frühere Beziehung zu Schlagerstar Stefan Mross (49). Jürgen Hingsen sorgte für sportlichen Glanz, während Timur Ülker mit seiner Serien-Fangemeinde punktete. Dazu lieferten die Reality-Stars Yeliz, Maurice, Sam und Alessia reichlich Gesprächsstoff und jede Menge lustige Momente.

Bekannte Gesichter werden dem Dschungelcamp wohl auch künftig erhalten bleiben. So wird gerade gemunkelt, dass Yeliz Kocs Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (33) für die nächste Staffel im Januar 2026 im Gespräch ist. Der Schauspieler und Sänger war bereits in verschiedenen Projekten der Unterhaltungswelt präsent, zuletzt jedoch eher durch private Schlagzeilen im Fokus. Ob er tatsächlich ins Camp zieht, welche Gage er dafür aushandeln kann und welche weiteren Stars das Abenteuer wagen, bleibt spannend abzuwarten.

RTL / Boris Breuer Die Kandidaten des Dschungelcamps 2025

RTL Jan Köppen und Sonja Zietlow, die Dschungelcamp-Moderatoren

RTL Yeliz Koc, Sam Dylan und Alessia Herren im Dschungelcamp 2025