Streit um Affäre eskaliert zwischen Jürgen Hingsen und Jörg

Im diesjährigen Dschungelcamp verstanden sich Jörg Dahlmann (66) und Jürgen Hingsen (67) blendend. Doch davon ist in der RTL-Wiedersehensshow nichts mehr übrig. Der Leichtathlet bezeichnete Jörgs Partnerin im australischen Dschungel als "promigeil", wofür er sich nun im TV entschuldigt. Doch die Entschuldigung reicht für den ehemaligen Sky-Moderator wohl nicht. Er holt zum Gegenschlag aus und berichtet von einem "Techtelmechtel", das er angeblich vor vielen Jahren mit Jürgens Frau Francesca hatte. Im Gespräch mit Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) zeigt sich der Olympia-Star noch gelassen. Doch Backstage brodelt es aus ihm heraus. Er bäumt sich vor seinem Kollegen auf und droht: "Du kannst froh sein, dass hier eine Sendung läuft, sonst würde ich dir den Kopf abreißen. Ich mache dich fertig."

"Der Jörg hat meine Frau bloßgestellt und beleidigt und das lasse ich nicht so stehen. Entweder man korrigiert das in der Sendung oder es gibt ein Donnerwetter", macht der Sportler wutentbrannt deutlich. Der ehemalige Fernsehkommentator soll sich noch in der Show bei seiner Francesca entschuldigen, fordert Jürgen. Nach einer kurzen Zeit meldet sich dann auch Francesca, die im Publikum sitzt, zu Wort. Ein solches Techtelmechtel habe es nie gegeben. Sie stellt klar: "Er hat vor 25 Jahren auf einem Konzert mit mir geflirtet [...], aber einen Korb von mir bekommen."

Jörg sieht ein, dass er mit seiner Aussage über die Stränge geschlagen ist. "Ich wollte mich entschuldigen, dass ich diese Aussage getätigt habe. Ich war wirklich angepisst, dass Jürgen so was über meine Frau gesagt hat", sieht der Ex-Moderator ein. Trotzdem beharrt er darauf: Er hatte ein Techtelmechtel mit Francesca. "Warum sollte ich so was erfinden?", stichelt er weiter und bringt damit Jürgen endgültig zur Weißglut. "Unglaublich, wie du über Frauen denkst. Kein Wunder, dass sie dich bei Sky rausgeschmissen haben. Du Vollidiot", wütet er.

RTL Jörg Dahlmann im Dschungelcamp 2025

ActionPress / AEDT Jürgen Hingsen und seine Partnerin Francesca im Dezember 2024

