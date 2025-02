Eifersuchtsdrama: Beim Dschungel-Nachspiel krachts gewaltig

Während der Dreharbeiten zu "Das Nachspiel", der großen Wiedersehens-Show der Dschungelcamp-Teilnehmer, kam es am Mittwoch zu einem hitzigen Eklat zwischen Sportmoderator Jörg Dahlmann (66) und dem ehemaligen Zehnkämpfer Jürgen Hingsen (67). Der streitbare Punkt: ein Anbagger-Vorwurf, der offenbar für ordentlich Zündstoff sorgte. "Deine Frau hat mich angebaggert", soll Jörg in Richtung von Jürgen geworfen haben – woraufhin die Situation eskalierte. Laut Augenzeugen schien es sogar, als würde Jürgen auf Jörg losgehen wollen. Die explosive Stimmung auf der Bühne sorgte für Schockstarre beim Publikum.

Neben dem lautstarken Streit um die Frauen gab es noch weitere brisante Enthüllungen. Einer der Teilnehmer legte vor laufenden Kameras ein überraschendes Geständnis ab: Er habe sich vor der Show speziell auftrainierte Bauchmuskeln angeklebt, um besser auszusehen. Hinter den Kulissen wurde das Thema offenbar ebenfalls heiß diskutiert. Vieles deutet darauf hin, dass die Dschungelcamp-Stars nicht nur ihr Leben im Camp, sondern auch die Ereignisse danach mit reichlich Drama und Emotionen gespickt haben. Details der Ausstrahlung dürften also für weitere Gesprächsthemen sorgen.

Zwischen Jörg und Jürgen bahnten sich Spannungen wohl schon während der Show an. Beide hatten öffentlich immer wieder betont, dass sie gerade bei körperlichen Herausforderungen im Camp die Nase vorn haben wollten. Doch auch privat scheinen sich die Wogen bisher nicht geglättet zu haben. Jürgen, der in den 80er-Jahren als einer der besten Zehnkämpfer galt, ist für seinen Ehrgeiz bekannt. Jörg hingegen hat sich durch pointierte Sprüche in der Medienwelt einen Namen gemacht. Für Fans und Zuschauende bleibt die Frage: Können die beiden ihre Differenzen je beilegen, oder bleibt ihre Rivalität das Nachspiel, das keiner vergessen wird?

RTL Jürgen Hingsen, Dschungelcamp-Kandidat

RTL Pierre Sanoussi-Bliss, Timur Ülker, Edith Stehfest, Alessia Herren und Lilly Becker

