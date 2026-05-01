Taylor Frankie Paul muss 30 Meter Abstand von Dakota halten

Neue Wendung im Sorgerechtsstreit um Taylor Frankie Paul (31) und ihren Ex-Freund Dakota Mortensen (33): Am 30. April standen die beiden erneut in Utah vor Gericht, um über das Umgangsrecht für ihren gemeinsamen Sohn Ever zu verhandeln. Nach einer mehr als zweistündigen Anhörung unter der Leitung von Commissioner Russell Minas wurden gegenseitige Schutzanordnungen empfohlen, die für drei Jahre gelten sollen. Demnach müssen Taylor und Dakota einen Abstand von mindestens 30 Metern zueinander einhalten. Bei einem Verstoß gegen die Anordnungen drohen ihnen strafrechtliche Konsequenzen.

Commissioner Minas machte in der Anhörung deutlich, wie ernst er die Situation einschätzt. "Dies war eine sehr toxische Beziehung", sagte er laut Us Weekly. "Sie geht in vielerlei Hinsicht über das akzeptable Maß hinaus." Er betonte, dass die beiden lernen müssten, trotz allem als Co-Eltern zu funktionieren, und ordnete an, dass sie eine Mediation anstreben sollen. "Ihr müsst noch eine Menge klären. Ihr müsst herausfinden, wie ihr als Co-Eltern agieren könnt", so Minas. Mit Blick auf den zweijährigen Ever fügte er hinzu: "Ihr zeigt einem Zweijährigen gerade, wie man mit Konflikten umgeht. Das wird das Kind beeinflussen." Über das konkrete Umgangsrecht will das Gericht bis spätestens 11. Mai schriftlich entscheiden. Die bisher gültige Regelung – acht Stunden beaufsichtigter Besuchszeit für Taylor – bleibt vorerst bestehen. Am 1. Juni müssen beide erneut vor Gericht erscheinen. Taylors Sprecherin erklärte gegenüber Page Six, der heutige Gerichtstag sei "ein bedeutender Schritt nach vorne", da die Schutzanordnungen nun auch Taylor vor ihrem Ex-Partner schützen würden.

Hintergrund des Rechtsstreits ist eine Reihe von häuslichen Auseinandersetzungen. Bereits im Februar 2023 soll es zu einem körperlichen Streit zwischen den beiden gekommen sein, bei dem Taylor Barhocker nach Dakota warf – Taylors Tochter Indy aus ihrer früheren Ehe war dabei anwesend. Taylor bekannte sich im Zuge dessen in einem Verfahren schuldig und befindet sich bis August auf Bewährung. Im März 2025 veröffentlichte TMZ ein Video der damaligen Auseinandersetzung, woraufhin ABC die für Taylor geplante Staffel The Bachelorette absagte. Kurz darauf wurden weitere Vorfälle bekannt, und es folgten mehrere Ermittlungen wegen häuslicher Gewalt. Mitte April entschied das Büro des Staatsanwalts von Salt Lake County jedoch, keine neuen Anklagen gegen Taylor zu erheben – unter anderem, weil mehrere der vorgeworfenen Vorfälle verjährt seien. Neben Ever ist Taylor außerdem Mutter von Tochter Indy und Sohn Ocean aus ihrer früheren Ehe mit Tate Paul.

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Getty Images Taylor Frankie Paul bei einer Anhörung zu gegenseitigen Schutzanordnungen in Salt Lake City am 30. April 2026

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Getty Images Dakota Mortensen bei einer Anhörung zu Schutzanordnungen zwischen Taylor Frankie Paul und Mortensen im Third District Courthouse, Salt Lake City

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Getty Images Taylor Frankie Paul bei einer Anhörung zu Schutzanordnungen in Salt Lake City am 30. April 2026