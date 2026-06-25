Taylor Frankie Pauls Bachelorette-Staffel startet im Juli

Für Taylor Frankie Paul (32) könnte es bald so weit sein: Die Staffel The Bachelorette, in der sie die Rosen verteilt, soll laut TMZ bereits Mitte Juli auf dem US-Sender ABC an den Start gehen. Endgültig bestätigt ist der Termin zwar noch nicht, doch hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen offenbar auf Hochtouren. Bemerkenswert dabei: Trotz des überraschenden Sendestopps, der die Staffel im März aus dem Programm warf, haben die Cutter die ganze Zeit über weiter an den Folgen gearbeitet – ein deutliches Zeichen dafür, dass ABC die Tür für eine spätere Ausstrahlung nie wirklich zugeschlagen hatte.

Zusätzlich soll der Sender Zuschauertests durchgeführt haben, um herauszufinden, wie das Publikum heute über Taylor denkt – Monate nach dem Skandal, der die Ausstrahlung ursprünglich gestoppt hatte. Damals wurde ein Video veröffentlicht, das die 32-Jährige und ihren Ex Dakota Mortensen (33) bei einem heftigen Streit zeigte, bei dem sie Metall-Barhocker nach ihm warf. Im Anschluss an den Vorfall wurde auch die Produktion ihrer anderen Realityshow "The Secret Lives of Mormon Wives" vorübergehend pausiert. Seitdem spricht Taylor in den sozialen Medien regelmäßig über persönliches Wachstum und Heilung – offenbar mit Wirkung: Auch die Senderverantwortlichen sollen ihre Imagepflege registriert haben.

Parallel dazu gab es bei Taylors anderer Show wieder Bewegung: Hulu nahm die zuvor gestoppten Dreharbeiten zu "The Secret Lives of Mormon Wives" wieder ins Visier. Wie Deadline vor wenigen Monaten berichtete, bestätigte der Streamingdienst die Rückkehr ans Set, nachdem die Produktion wegen der Vorwürfe häuslicher Gewalt gegen Taylor und Dakota pausiert worden war. Laut TMZ stand das Team geschlossen hinter ihr. Im Fokus habe für Taylor aber erst mal die Familie gestanden. Insidern zufolge wollte sie nicht komplett aussteigen, sondern später wieder vor die Kamera treten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Frankie Paul, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / dakota_mortensen Taylor Frankie Paul und Dakota Mortensen mit ihrem neugeborenen Baby

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "The Secret Lives of Mormon Wives" im Mai 2025