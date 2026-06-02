Taylor Frankie Paul darf Sohn wieder ohne Aufsicht sehen

Taylor Frankie Paul (32) kämpft weiter um Zeit mit ihrem kleinen Sohn Ever – und nun kommen neue Details zu einem besonders emotionalen Muttertag ans Licht. In einer virtuellen Gerichtsanhörung in Utah erklärte der Anwalt der Influencerin, dass der eigentlich lange, beaufsichtigte Besuch am Muttertag vorzeitig endete. Grund dafür sei gewesen, dass keine Aufsichtsperson den ganzen Tag über habe anwesend sein können. Zuvor seien bereits mehrere Besuche in den vergangenen Wochen ausgefallen oder verkürzt worden, teilweise weil der zweijährige Ever "extrem krank" gewesen sei. Die neuen Aussagen fügen sich in den laufenden Sorgerechtsstreit mit Ex-Partner Dakota Mortensen (33) ein, wie unter anderem Us Weekly berichtet.

Aus Gerichtsunterlagen geht hervor, dass Taylor am 10. Mai für den besagten Tag vom zuständigen Richter ein verlängertes Fenster zugesprochen bekam: Statt der üblichen acht Stunden durfte sie Ever von 9 Uhr morgens bis 20:30 Uhr sehen. In der aktuellen Anhörung empfahl der Richter nun, die Beaufsichtigung bei den Besuchen komplett aufzuheben. Künftig soll Taylor ihren Sohn an alternierenden Wochenenden und zusätzlich einmal unter der Woche sehen dürfen, Übernachtungen sind aber weiterhin untersagt. An Feiertagen bleibt Dakota der sorgeberechtigte Elternteil, eine weitere wichtige Anhörung ist für den 8. Juli angesetzt. Beide Seiten sollen sich laut Richter online mit abfälligen Kommentaren über den anderen zurückhalten, weiter Therapie machen und räumlichen Abstand voneinander wahren.

Taylor wurde einem breiten Publikum durch die Realityserie "Secret Lives of Mormon Wives" bekannt. Die Sendung begleitet sie und andere Frauen aus der sogenannten "MomTok"-Community – einer Gruppe von Müttern, die auf TikTok gemeinsam Inhalte produzierten. Dass Taylor Ever zeitweise nur noch unter Aufsicht sehen durfte, hatte ein Richter am 7. April dieses Jahres entschieden. Auslöser waren Schutzanordnungen, die beide Ex-Partner gegeneinander beantragt hatten. Der Richter sagte laut dem Magazin People, er habe "in beide Richtungen Bedenken".

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Getty Images Taylor Frankie Paul bei der Premiere von Hulus "The Secret Lives Of Mormon Wives" Staffel 2 in den Paramount Studios, Los Angeles

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Getty Images Dakota Mortensen bei einer Anhörung zu Schutzanordnungen zwischen Taylor Frankie Paul und Mortensen im Third District Courthouse, Salt Lake City

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Getty Images Der Cast von "The Secret Lives of Mormon Wives" im Mai 2025