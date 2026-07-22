Im Sorgerechtsdrama: Taylor Frankie Pauls Ex hat eine Neue

Mitten in einem heftigen Sorgerechtsstreit hat Realitystar Dakota Mortensen (33) eine neue Partnerin gefunden. Das Magazin People bestätigt exklusiv, dass der 33-Jährige mit Shinia Powell zusammen ist, die als Gast in der Show "The Secret Lives of Mormon Wives" aufgetreten war. Die Gerüchte um die beiden hatten bereits seit Monaten die Runde gemacht: Demnach habe Dakota gegenüber seiner Ex Taylor Frankie Paul (32) zugegeben, mit Shinia zusammen zu sein, kurz bevor Taylor für die Dreharbeiten zu The Bachelorette abreiste.

Ein Insider aus dem Umfeld des Paares erklärt gegenüber People: "Shinia war für Dakota in einigen unglaublich schwierigen Zeiten eine beständige Stütze, besonders als er keine unmittelbare Familie in der Nähe hatte." Aus ihrer engen Freundschaft sei auf natürliche Weise mehr geworden. Gleichzeitig bat die Quelle darum, die Privatsphäre der beiden zu respektieren: "Sie bitten darum, dass die Menschen ihre Privatsphäre und ihre Gefühle im Blick behalten, während sie gemeinsam als Team versuchen, auf gesunde Weise voranzukommen."

Die Beziehung entwickelt sich parallel zum laufenden Rechtsstreit zwischen Dakota und Taylor: Die Jugendbehörde in Utah hat ein Gericht gebeten zu prüfen, ob Taylors drei Kinder – ihr gemeinsamer Sohn Ever sowie ihre zwei weiteren Kinder mit Ex-Mann Tate Paul – missbraucht, vernachlässigt oder schutzbedürftig sind. Für Aufsehen hatte zuvor ein 2023 aufgenommenes Video gesorgt, das eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Taylor und Dakota zeigt. In dessen Folge sagte der Sender ABC Taylors bereits abgedrehte Staffel von "The Bachelorette" ab – eine Entscheidung, die zuletzt revidiert wurde.

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Imago Dakota Mortensen bei der Premiere von "The Secret Lives of Mormon Wives" Staffel 2 in Los Angeles

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Getty Images Dakota Mortensen bei einer Anhörung zu Schutzanordnungen zwischen Taylor Frankie Paul und Mortensen im Third District Courthouse, Salt Lake City

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Getty Images Taylor Frankie Paul bei einer Anhörung zu gegenseitigen Schutzanordnungen in Salt Lake City am 30. April 2026