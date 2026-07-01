Noch sechs Kilo: Pietro Lombardi steht kurz vor Zielgewicht

Pietro Lombardi (34) hat im Netz ein eindrucksvolles Vorher-Nachher-Bild geteilt und damit seine körperliche Verwandlung der vergangenen Monate für alle sichtbar gemacht. Der 34-jährige Sänger wog einst 106 Kilogramm – inzwischen zeigt die Waage 86 Kilogramm an. "106 Kilo - 86 Kilo. Noch -6 Kilo ist mein großes Ziel. Die Reise geht weiter", schrieb er dazu in einer Fragerunde mit seinen Fans auf Instagram. Der Unterschied ist kaum zu übersehen: Pietro wirkt auf dem aktuellen Foto deutlich muskulöser und schlanker als noch vor einigen Monaten.

Neben seinem Abnehmerfolg deutete Pietro in derselben Fragerunde auch ein berufliches Comeback an. Auf die Frage, ob er bald wieder als Juror in einer TV-Show zu sehen sein werde, antwortete er geheimnisvoll: "Ja, werde ich. Und zwar schon ganz bald und alle werden dann schweigen. (...) Freue mich schon auf die Gesichter, wenn es bekannt gegeben wird." Details nannte er jedoch nicht – er bat seine Fans um Geduld, da er noch nichts Näheres verraten dürfe. Vor fast zwei Jahren war Pietro überraschend als DSDS-Juror bei RTL abgesetzt worden.

Bei seinem Abnehmprozess setzt Pietro auf eine Kombination aus intensivem Training und der sogenannten Abnehmspritze, die ihm sein Kumpel Oliver Pocher (48) empfohlen hatte. Vor rund fünf Monaten hatte Pietro das offiziell bekannt gegeben. Seitdem teilt er regelmäßig Einblicke aus dem Fitnessstudio – häufig mit Selfies im Tanktop. Noch vor wenigen Wochen hatte er ein Vorher-Foto aus der Seitenansicht geteilt und geschrieben, dieses Bild sage "mehr als 1.000 Worte". Damals hatte er bereits rund elf Kilogramm abgenommen – inzwischen sind es zwanzig.

Anzeige Anzeige

Imago Pietro Lombardi bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 3, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Vorher-Bild

Anzeige Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Nachher-Bild