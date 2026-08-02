Fünf Kinder: Oliver Pocher spricht plötzlich über Babypläne

Baby-Talk bei Oliver Pocher (48): In der neuen Folge des Podcasts "Patchwork Boys" plaudert der Comedian in Köln mit Pietro Lombardi (34) plötzlich überraschend offen über möglichen weiteren Nachwuchs. Dabei hatte Oliver erst vor wenigen Wochen betont, für ihn sei das Kapitel weitere Kinder abgeschlossen. Jetzt klingt der fünffache Papa ganz anders – und sorgt mit einem Satz für besonders spitze Ohren. Auf Pietros direkte Frage, ob er endgültig ausschließen könne, noch mehr Kinder zu bekommen, antwortet Oliver trocken: "Nein, kann man doch nie sagen." Damit eröffnet der TV-Star eine neue Runde in der Diskussion um seine Familienplanung, während er mit seinem Kumpel über Vaterschaft, Alltag mit Kids und Babywünsche spricht.

Auslöser für das intime Gespräch ist eine Familiennews bei Pietro: Der Sänger ist vor Kurzem Onkel geworden und schildert im Podcast, wie ihn das Neugeborene seiner Schwester zum Grübeln gebracht hat. Als er das Baby im Arm hielt, habe er kurz gedacht: "Oh schön, warum nicht noch mal – eine Tochter", erzählt Pietro und gibt zu, dass eine kleine "Prinzessin" immer sein Traum gewesen sei. Doch der Musiker bremst sich selbst und stellt klar: "Ich will auch nicht mehr." Oliver glaubt ihm diese klare Ansage allerdings nicht so recht und orakelt, Pietro sei noch jung und werde sicher irgendwann noch einmal eine Partnerin finden, mit der das Thema Kinder wieder aufkomme. Prompt dreht Pietro den Spieß um und hakt bei Oliver nach – mit der überraschenden Antwort, die so gar nicht zu dessen früheren Aussagen passt, als er sogar über eine mögliche Vasektomie gesprochen und spöttisch erklärt hatte, eine neue Partnerin könne sich doch eines seiner bereits fünf Kinder aussuchen.

Oliver ist bereits Vater von fünf Kindern aus zwei Beziehungen: Aus der Ehe mit Sandy Meyer-Wölden (43) stammen seine Zwillingssöhne und seine Tochter, mit seiner Ex-Frau Amira (33) bekam der Entertainer zwei weitere Söhne. Im Podcast betont er nun, dass man im stressigen Familienalltag zwar oft genervt sei und dann eigentlich keine Lust mehr auf weiteren Nachwuchs habe, sich die Einstellung aber mit einer neuen Partnerin schnell wieder ändern könne. Zu alt fühlt sich der 48-Jährige dabei offenbar nicht: Er erklärt, dass er mit seinen Kids viel unternehme und sich noch "fit und aktiv" fühle. Während Oliver also eher offen in die Zukunft blickt, schwärmt Pietro seit der Geburt des Babys seiner Schwester vor allem von seiner Rolle als Onkel und genießt es, neben seinen drei eigenen Jungs nun noch ein weiteres kleines Familienmitglied im Arm halten zu können.

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Imago Oliver Pocher bei der Premiere von "Heino – Karamba, Karacho, Kult!" im Filmtheater Kitzbühel

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Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seiner Nichte, Juli 2026

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Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und seine Söhne, April 2026

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