Elf Kilo runter: Pietro Lombardi teilt ehrliches Vorher-Foto

Heute feiert Pietro Lombardi seinen 34. Geburtstag. Einen Tag zuvor meldet sich der Sänger aus dem Fitnessstudio und teilt mit seinen Instagram-Followern einen bewegenden Rückblick auf seine Abnehmreise. In seiner Story präsentiert er ein Vorher-Foto, auf dem er oben ohne und von der Seite zu sehen ist, und schreibt dazu: "Ich glaube, dieses Bild sagt mehr als 1.000 Worte." Vor rund 90 Tagen habe er noch weit über 100 Kilogramm gewogen – elf Kilogramm weniger sind es mittlerweile. Dass sein Körper die Veränderung zeigt, ist auf weiteren Aufnahmen aus dem Gym deutlich zu erkennen: Rücken und Trizeps wirken sichtbar muskulöser.

Pietro blickt in seiner Story selbstkritisch auf die Zeit zurück, aus der das Vorher-Foto stammt: "Irgendwie macht mich das Bild auch traurig, dass ich mich so gehen lassen habe." Gleichzeitig betont er aber auch den Stolz auf das Erreichte: "Vor drei Monaten war ich voller Zweifel und wog weit über 100 Kilo. Umso stolzer bin ich heute, dass ich nicht aufgegeben habe und konsequent drangeblieben bin." Sein Erfolgsrezept besteht aus einer Kombination aus bewusster Ernährung, regelmäßigem Training und dem Einsatz einer Abnehmspritze – ein Ansatz, den er offen kommuniziert und den er auch am Wochenende mit gelegentlichen Ausnahmen beim Essen nicht aufgibt. "Mein Ziel ist noch nicht erreicht, aber ich komme ihm jeden Tag ein Stück näher", so Pietro.

Auf die Idee mit der Abnehmspritze brachte ihn sein Freund Oliver Pocher (48), der selbst ebenfalls auf das Mittel gesetzt hat. Im Bild-Interview machte Pietro deutlich, dass es ihm dabei nicht nur um sein Äußeres geht: "Ich mache das nicht nur für die Optik, sondern für mein Leben. Ich will fit sein für meine Kinder und wieder stolz auf mich sein." Der Sänger ist Vater von zwei Kindern. Zuletzt hatte Pietro auch öffentlich Gegenwind erfahren: Rapper Bushido bezeichnete ihn in seinem Podcast als "arme Wurst", auch Bushidos Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) rechnete öffentlich mit ihm ab. Pietro wehrte sich gegen diese Angriffe.

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Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

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Instagram / pietrolombardi Throwback-Foto von Pietro Lombardi

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Getty Images Pietro Lombardi und Oliver Pocher im November 2024 beim "DSDS"-Finale in Köln

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