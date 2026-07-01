Pietro Lombardi teasert an: Er wird bald wieder TV-Juror

Pietro Lombardi (34) sorgt bei seinen Fans gerade für mächtig Gesprächsstoff: Der Sänger hat auf Instagram eine neue TV-Rolle als Juror angekündigt – und das offenbar schon sehr bald. In einer Fragerunde wollte ein Follower von Pietro wissen, ob man ihn wieder in einer Jury im Fernsehen sehen wird. Der einstige DSDS-Gewinner, der später selbst jahrelang am Jurypult der Castingshow saß, ließ sich nicht lange bitten und antwortete offen. Gegenüber seinen Fans auf der Plattform machte der Realitystar deutlich, dass sein Comeback im TV bereits in den Startlöchern steht – Details zur Show hält er bislang aber noch zurück.

In seiner Antwort reagierte Pietro direkt auf die neugierige Fanfrage. In der Story erklärte er: "Ja, werde ich, und zwar schon ganz bald und alle werden dann schweigen. Und ich verspreche, in der Liveshow mit KSC-Trikot 1000 Prozent. Freue mich schon auf die Gesichter, wenn es bekanntgegeben wird, aber Geduld", schrieb er an seine Community. Dazu blendete der Musiker ein Foto von sich aus dem DSDS-Finale ein, auf dem er damals bereits im Trikot des Karlsruher SC vor der Jury-Wand posierte. Auch eine alte Schlagzeile ist zu sehen, in der sein Auftritt im KSC-Trikot beim großen Live-Showdown hervorgehoben wurde. Welche Sendung jetzt konkret gemeint ist, lässt Pietro allerdings bewusst offen.

Der Fußballfan tritt immer wieder in KSC-Kluft auf und macht aus seiner Sympathie für den Verein keinen Hehl. Auch bei seinen Social-Media-Auftritten bindet Pietro seine Leidenschaft für Fußball regelmäßig ein und nimmt seine Follower mit in seinen Alltag zwischen Studio, Bühne und Privatleben. Der Musiker wurde durch seinen Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" einem Millionenpublikum bekannt und kehrte später als Juror zu genau dieser Show zurück. Neben seiner TV-Karriere gibt er seinen Fans auf Instagram immer wieder Einblicke in seine Rolle als zweifacher Papa und zeigt dort auch ruhigere Momente abseits des Rampenlichts.

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Getty Images Pietro Lombardi und Loredana Zefi beim DSDS-Finale, November 2024

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Imago Pietro Lombardi bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 3, Oktober 2025

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Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

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