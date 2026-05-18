Bushidos DSDS-Seitenhieb: Pietro Lombardi schießt zurück

Im Podcast-Streit zwischen Bushido (47) und Pietro Lombardi (33) geht der Schlagabtausch in die nächste Runde. Nachdem der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi heißt, den Sänger zuletzt öffentlich als "arme Wurst" bezeichnet hatte, hat Pietro nun reagiert. Gegenüber Bild äußerte sich der 33-Jährige zu dem Diss und gab an, die harten Vorwürfe nicht nachvollziehen zu können. „Das ist einfach nicht die Wahrheit“, sagt der Sänger. Er sei nicht verbittert und stellt klar: "Ich saß hier, ich habe gesagt: Super Juror." Auch Comedian Oliver Pocher (48) mischt sich in den Zoff ein – und nutzt die Gelegenheit, um gegen die zuletzt beendete Staffel von Deutschland sucht den Superstar zu sticheln. Die "mit Abstand die erfolgloseste Staffel aller Zeiten", sagt der Entertainer.

Ausgelöst hatte den Konflikt der Podcast "Patchwork Boys", in dem Pietro und Pocher unter anderem über die Castingshow DSDS und frühere Partnerinnen gesprochen hatten. Daraufhin holte Bushido gemeinsam mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (44) in ihrem gemeinsamen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" zum Gegenschlag aus. Das Ehepaar ließ dabei weder Pietro noch Pocher ungeschoren. Nun schlagen beide zurück – die Fehde zwischen den Promis scheint damit noch nicht ausgestanden.

Bushido und Pietro verbindet eine längere Geschichte in der deutschen Unterhaltungsbranche. Pietro wurde 2011 durch seinen Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" bekannt und entwickelte sich seitdem zu einem der bekanntesten deutschen Popsänger. Bushido hingegen zählt zu den prägenden Figuren des deutschen Rap und sorgte in der Vergangenheit immer wieder mit öffentlichen Auseinandersetzungen für Schlagzeilen – zuletzt auch durch den jahrelangen Rechtsstreit mit seinem ehemaligen Geschäftspartner Arafat Abou-Chaker.

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IMAGO / Gartner Pietro Lombardi, Sänger

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Getty Images Bushido bei der DSDS-Liveshow in Köln, April 2026

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RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Jury 2026: Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido