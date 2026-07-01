Prinz George zieht aus: So hart wird es für seine Mama Kate

Für Prinzessin Kate (44) steht nach den Sommerferien ein emotionaler Einschnitt bevor: Ihr ältester Sohn Prinz George (12) wechselt im September auf das berühmte Eton College – und wird dort voraussichtlich als Vollzeitinternatsschüler leben. Die Traditionsschule im Schatten von Windsor Castle kostet Mirror zufolge stolze 73.100 Euro im Jahr. Damit tritt der zwölfjährige Prinz in die Fußstapfen seines Vaters Prinz William (44), der ebenfalls in Eton zur Schule ging. Zuvor besuchte der junge Royal vier Jahre lang die Lambrook School, wo auch seine Geschwister Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) unterrichtet werden. Die Entscheidung für Eton soll bei William und Kate bereits im vergangenen September gefallen sein, und das nach reiflicher Überlegung und Besuchen verschiedener Schulen, darunter auch Marlborough College, wo Kate selbst einst die Schulbank drückte.

Royalsexpertin Jennie Bond erklärt gegenüber Mirror, dass der Abschied für Kate emotional werden dürfte: "Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, wie traurig das für die Prinzessin sein wird, die ihre Kinder offensichtlich abgöttisch liebt." Gleichzeitig macht Jennie deutlich, dass die Prinzessin dem Ganzen mit Zuversicht entgegenblicken kann – schließlich habe auch sie selbst gute Erfahrungen im Internat gemacht. Zudem bedeutet ein Wechsel zu Eton keine vollständige Trennung: Laut der Adelsexpertin dürfen die Schüler alle zwei bis drei Wochen nach Hause und können sonntags mit ihren Eltern ausgehen. Auch Williams glückliche Erinnerungen an Eton sollen bei der Entscheidung eine große Rolle gespielt haben. "Für William war Eton nicht nur ein Zufluchtsort in einigen der schwierigsten Jahre seines Lebens – es hat ihm auch Spaß gemacht", so Jennie. William selbst sagte einst über seine Zeit dort: "Ich habe es wirklich genossen, in Eton einfach als normaler Schüler umherzugehen."

Für Prinz George dürfte damit bald ein neues Kapitel beginnen. Dass der junge Prinz inzwischen auch körperlich ordentlich gewachsen ist, zeigte sich erst kürzlich: Beim National Armed Forces Day besuchten Mutter und Sohn gemeinsam einen RAF-Stützpunkt. Auf den dabei veröffentlichten Bildern war kaum noch ein Größenunterschied zwischen den beiden zu erkennen – dabei misst Kate immerhin 1,75 Meter. Eton, gegründet im Jahr 1440 von König Heinrich VI., gehört zu den ältesten und exklusivsten Schulen Großbritanniens. Zu den berühmten Absolventen zählen neben William auch sein Bruder Prinz Harry (41) sowie Schauspieler wie Eddie Redmayne (44), Tom Hiddleston (45) und Hugh Laurie (67).

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William, Catherine, Prinzessin von Wales, mit Prinz George und Prinzessin Charlotte bei den Wimbledon Championships 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei der Euro-2024-Finalbegegnung sprechen Prince George of Wales und Prince William im Olympiastadion Berlin

Anzeige Anzeige

Getty Images Ankunft der Royals zur Ostermesse in St George's Chapel in Windsor 2026

Anzeige