Prinz William und Kate lassen Taylor Swifts Hochzeit sausen

Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) werden bei der mit Spannung erwarteten Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) nicht über den roten Teppich schreiten – damit ist das Rätselraten der vergangenen Wochen beendet. Wie das Magazin People berichtet, haben der Thronfolger und seine Frau keine Reise zur Trauung des Superstars geplant, obwohl William in der Radio-Show Heart Breakfast zuvor noch augenzwinkernd eine mögliche Einladung angedeutet hatte. Damals wich der Royal einer klaren Antwort aus und sagte nur lachend: "Kein Kommentar" – ein Satz, der die Gerüchteküche erst so richtig anheizte. Fans fragten sich seither, ob die Glamour-Hochzeit zur großen Bühne für ein royales Gastspiel werden könnte.

Im gleichen Interview verriet William, dass seine Kinder Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) große Anhänger der Sängerin sind, vor allem Charlotte sei geradezu "besessen" von Taylor. Kurz darauf folgte der nächste Hype-Moment für Swifties und Royal-Fans: Zum 42. Geburtstag des Prinzen feierte William gemeinsam mit Prinz George (12), Charlotte und Louis bei Taylors "Eras Tour" im Londoner Wembley-Stadion. Von dort ging ein Clip viral, in dem der künftige König ausgelassen zu "Shake It Off" tanzt. Backstage kam es außerdem zum großen Treffen: Taylor postete ein gemeinsames Selfie mit William, George und Charlotte, während Travis auf einem weiteren Foto mit der royalen Rasselbande zu sehen war. Auf Instagram schrieb die Musikerin zu dem Schnappschuss: "Alles Gute zum Geburtstag, Kumpel! Die Konzerte in London haben großartig angefangen", dazu setzte sie unter anderem eine britische und eine US-Flagge.

Die Verbindung zwischen Taylor und dem britischen Thronfolger reicht jedoch deutlich weiter zurück. Bereits 2013 stand die Sängerin mit William bei der Centrepoint Winter Whites Gala im Kensington-Palast gemeinsam auf der Bühne, als sie zusammen mit Jon Bon Jovi (64) den Rockklassiker "Livin' on a Prayer" zum Besten gaben – ein Auftritt, an den sich Royal-Fans bis heute erinnern. Seitdem kreuzen sich die Wege der Musikerin und der Königsfamilie immer wieder, zuletzt eben beim Familienausflug ins Wembley-Stadion. Für Adelsexpertin Erin Hill ist bereits jetzt klar, dass Amerika mit der bevorstehenden Promi-Hochzeit ein eigenes kleines royales Märchen kriegt. "So wie Kate und William uns 2011 Zusammenhalt beschert haben oder Meghan und Harry uns 2018 einen Hauch von Märchen verpasst haben, könnten Taylor und Travis uns eine dieser glanzvollen Liebesgeschichten bescheren, die groß genug ist, um allen zu gehören."

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im Oktober 2024

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Instagram / taylorswift Taylor Swift und Travis Kelce mit Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte

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Getty Images Taylor Swift, Jon Bon Jovi und Prinz William, November 2013