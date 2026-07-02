Glamourös: Diese Stars besuchen White-Party in den Hamptons

Alicia Keys (45) sorgt in den Hamptons für einen echten Star-Moment: Bei der legendären White-Party von Milliardär Michael Rubin in Water Mill feiert die Sängerin gemeinsam mit Musikmogul Jay-Z (56) und Boxikone Mike Tyson (60) in einer Villa nahe Bridgehampton. In einem glitzernden Jumpsuit mischt Alicia sich am Mittwochabend entspannt unter die Gäste und posiert lässig auf der Terrasse, während um sie herum die Handys gezückt werden. Wie Daily Mail berichtet, sammeln sich die Partygäste in Scharen um die drei Berühmtheiten, filmen den besonderen Moment und teilen Clips und Fotos der unerwarteten Star-Kombi begeistert in den sozialen Netzwerken.

Die White-Party gilt als das exklusivste Sommerevent der USA, zu dem die begehrtesten Einladungen an Stars aus Hollywood, Sport und Social Media verschickt werden. In diesem Jahr war das Datum bewusst auf den 1. Juli vorverlegt worden – nach Informationen der Daily Mail, um nicht mit der geplanten Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) in Manhattan zu kollidieren, die am Freitag stattfinden soll. Unter den weiteren Gästen befanden sich unter anderem Schauspielerin Sofia Vergara (53) mit ihrem Freund Douglas Chabbott, Schauspielerin Emma Roberts (35) sowie die Internetstars Jake und Logan Paul (31). Auch Teyana Taylor (35), DJ Khaled (50) und Tiffany Haddish (46) ließen sich die Party nicht entgehen.

Die White-Party hat auf Michaels Luxusanwesen bereits eine lange Tradition. Frühere Ausgaben lockten prominente Gäste wie Kim Kardashian (45), Justin Bieber (32), Leonardo DiCaprio (51) und Tobey Maguire (51) an. Nach einer kurzen Pause im vergangenen Jahr feierte das Spektakel in diesem Jahr sein Comeback – und das mit einer besonders hochkarätig besetzten Gästeliste. Für Alicia, die seit Jahren zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Welt zählt, war der Abend offenbar eine willkommene Gelegenheit, gemeinsam mit Branchenkollegen wie Jay-Z zu feiern und gute Laune zu verbreiten.

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