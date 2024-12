Alicia Keys feiert 18. Geburtstag ihres Stiefsohns Kasseem

Alicia Keys (43) ist nicht nur eine supererfolgreiche Musikerin – zusammen mit ihrem Ehemann Swizz Beatz (46) zieht sie auch noch fünf Kinder groß. Drei der Sprösslinge sind allerdings mittlerweile erwachsen und stammen aus früheren Beziehungen von Swizz. Dennoch scheinen sie als große Patchwork-Familie gut zu funktionieren, wie ein neuer Beitrag auf Alicias Instagram-Account nun beweist. Dort gratuliert sie dem jetzt 18-jährigen Kasseem Jr. herzlich zum Geburtstag und teilt eine ganze Reihe von Bildern von ihnen beiden. Dazu schreibt sie: "Mein toller junger König! Du bist total unaufhaltsam! Ich bin so aufgeregt über jeden Moment, den dieses neue Jahr dir bringen wird." Auf einem Schnappschuss grinst die Sängerin verschmitzt in die Kamera, während ihr Stiefsohn sie lächelnd umarmt. Weitere Bilder zeigen die beiden im Laufe der vergangenen Jahre.

Alicia kommt aus dem Schwärmen für ihren Stiefsohn gar nicht mehr heraus. Sie beschreibt, wie unglaublich stolz sie auf den Teenager ist. "Arbeite weiter hart und trage das Licht und die Dankbarkeit überall hin, wo du hingehst! Die Geschenke von morgen werden größer sein, als wir es uns heute vorstellen können", rät sie ihm. Dass sie so ein gutes Verhältnis zu ihren Stiefkindern hat, fällt auch ihren Fans auf. Zu dem Beitrag schreiben viele in die Kommentare: "Genau darum geht es in einer Familie: die Liebe" und "Ihr macht das als Familie so toll! Eure Kinder können sich glücklich schätzen!"

2016 schrieb die "Girl on Fire"-Interpretin sogar einen Song über ihre Patchwork-Familie. Diesen nannte sie "Blended Family (What You Do For Love)". Im Interview mit Ellen DeGeneres (66) in deren Talkshow "The Ellen DeGeneres Show" erzählte sie rührend: "Ich finde, dass die Familie eine so schöne und vielfältige Einheit ist, und – wie wir alle erfahren haben – gibt es unsere Familien in allen Größen, Formen und Varianten." Dabei hilft es wahrscheinlich, dass sie in Swizz einen liebevollen Partner gefunden hat. Erst zum Valentinstag in diesem Jahr schwärmte sie von dem DJ: "Du verzauberst mich."

Instagram / aliciakeys Alicia Keys und ihr Stiefsohn Kasseem Jr.

Instagram / aliciakeys Alicia Keys und Swizz Beatz, Ehepaar

