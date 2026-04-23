TikTok-Hype um Alicia Keys: Wie sie junge Fans begeistert

Alicia Keys (45) gehört auch mehr als zwei Jahrzehnte nach ihrem Debüt zu den meistgestreamten Künstlerinnen weltweit – und das gilt besonders für Deutschland. Wöchentlich verzeichnet die Sängerin auf Plattformen wie Spotify Millionen Streams aus dem deutschsprachigen Raum, wie Ad Hoc News berichtet. Dabei ist es vor allem die junge Generation, die ihre Musik für sich entdeckt: Auf TikTok gehen Clips mit Songs wie "Fallin'", "No One" oder "Girl on Fire" regelmäßig viral, ob für Tanzvideos, emotionale Edits oder romantische Paarmomente.

Begonnen hat diese beispiellose Karriere mit ihrem Debütalbum "Songs in A Minor" aus dem Jahr 2001, das Charts weltweit anführte und ihr gleich fünf Grammys einbrachte. Seitdem hat Alicia musikalisch nie stillgestanden: Von der introspektiven "The Diary of Alicia Keys" über das politisch aufgeladene "Here" bis hin zum modernen "Alicia" aus dem Jahr 2020 zeigt ihr Katalog eine konstante künstlerische Weiterentwicklung. Besonders in Deutschland, wo ihre Musik auf Playlists wie "Soul Classics" oder "R&B Essentials" dominiert, gilt sie als zeitloser Bezugspunkt – für Partys ebenso wie für ruhige Abende zu Hause.

Privat hat Alicia ebenfalls eine feste Basis: Seit 2010 ist sie mit dem Musikproduzenten Swizz Beatz (47) verheiratet, mit dem sie zwei Söhne großzieht. Im vergangenen Jahr feierten die beiden ihr 15-jähriges Ehejubiläum und würdigten sich gegenseitig mit persönlichen Worten auf Instagram. Swizz Beatz schrieb dabei, dass sich 15 gemeinsame Jahre anfühlten wie fünf.

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Instagram / aliciakeys Sängerin Alicia Keys

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Getty Images Alicia Keys, Sängerin

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Instagram / therealswizzz Alicia Keys und ihr Mann Swizz Beat, Juli 2025