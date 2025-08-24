Krise? So steht es um Ehe von Alicia Keys und Swizz Beatz

Gerüchte über eine Trennung von Alicia Keys (44) und Swizz Beatz (46) sorgen aktuell für Wirbel in den sozialen Medien. Einige Blogger behaupteten, die Sängerin plane nach 15 Jahren Ehe die Scheidung, nachdem ihr Mann sie angeblich betrogen und ein Kind mit einer anderen Frau gezeugt habe. Die Anschuldigungen verbreiteten sich wie ein Lauffeuer, und Fans begannen, das Paar online mit Fragen und Forderungen nach einer Stellungnahme zu bombardieren. Doch Swizz, der mit bürgerlichem Namen Kasseem Daoud Dean heißt, setzte den Spekulationen schnell etwas entgegen. Zu einem gemeinsamen Foto des Paares auf Instagram schrieb der Rapper: "Bleib in deiner eigenen Zone."

Trotz der liebevollen Posts wurde das Paar weiterhin mit Kommentaren zu den Anschuldigungen konfrontiert. "Ihr seht gut aus, jetzt, da es YouTube-Videos zu der Affäre von Swizz gibt...", kommentierte ein User. Doch andere Fans verteidigten die zwei Musikstars: "Nie im Leben würde er Alicia betrügen. Warum sollte er die schönste Frau der Welt betrügen?" Tatsächlich gibt es bisher keine handfesten Hinweise darauf, dass die Spekulationen wahr sind und das Paar in einer Krise steckt.

Bereits zum 15. Hochzeitstag im Juli zeigten sich die Grammy-Gewinnerin und ihr Ehemann eng verbunden. Alicia schwärmte in poetischen Worten von ihrer Liebe zu ihrem Gatten, und auch Swizz ließ es sich nicht nehmen, mit Aufnahmen von besonderen Momenten ihrer Ehe zu feiern. "Danke für 15 Jahre voller Glück, Liebe und Familie", schrieb er zu den Schnappschüssen. Für das Paar, das seit 2010 verheiratet ist und zwei gemeinsame Kinder hat, scheint die Familie also weiterhin an erster Stelle zu stehen.

Getty Images Alicia Keys und Swizz Beatz im September 2021 in New York City

Instagram / therealswizzz Alicia Keys und Swizz Beatz, August 2025

Instagram / therealswizzz Swizz Beatz und Alicia Keys, Januar 2025