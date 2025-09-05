Swizz Beatz klärt Scheidungsgerüchte mit Alicia Keys auf

Swizz Beatz (46) und Alicia Keys (44) zeigen der Welt, dass ihre Liebe nach wie vor stark ist, trotz gegenteiliger Gerüchte, die diesen Sommer kursierten. Die Spekulationen begannen, als die YouTuberin Misstee behauptete, Swizz habe Alicia betrogen und sogar ein Kind außerhalb der Ehe gezeugt, woraufhin die Sängerin angeblich die Scheidung eingereicht habe. Doch am 3. September trat Swizz selbst auf Instagram in Aktion, um die Gerüchte zu zerstreuen. In einem Post zeigte das Paar, lachend und tanzend, dass von einer Trennung keine Rede sein kann. "Alle wussten, dass wir geschieden waren, nur wir nicht", witzelte Swizz in den Kommentaren. "Wir haben es erst während unseres Urlaubs zum 15. Hochzeitstag herausgefunden."

Es sind nicht nur die Postings, die die Wahrheit ans Licht bringen. Schon im Juli hatte Alicia Keys den 15. Hochzeitstag mit einer emotionalen Hommage an Swizz gefeiert. Mit poetischen Zeilen würdigte sie ihre Beziehung und verlieh ihrer ewigen Liebe Ausdruck. "Wir sind göttlich / Hingebungsvoll / Länger als die Zeit", schrieb Alicia, womit sie die unerschütterliche Verbindung zu ihrem Mann unterstrich. Die Gerüchte wurden von Radiohost Rickey Smiley zusätzlich verstärkt, nachdem der anfängliche Stein durch den Video-Post von Misstee ins Rollen gebracht wurde. Doch auch hier wurde deutlich, dass die Wahrheit im strahlenden Gegensatz zu den Spekulationen steht.

Alicia und Swizz lernten sich in den 1990er Jahren kennen und fanden 2008 wieder zueinander, woraufhin sie 2010 den Bund der Ehe eingingen. Zusammen ziehen sie ihre beiden Kinder, Egypt Daoud und Genesis Ali, groß, während Alicia auch als Stiefmutter zu Swizz' drei Kindern aus vorherigen Beziehungen fungiert. Das Paar scheint allen Gerüchten zum Trotz in harmonischer Einheit durch das Leben zu gehen. Ihre lange Beziehung erstreckt sich über viele Jahre voller gemeinsamer Erfahrungen und Erlebnisse. Solch ein starkes Band lässt sich nicht durch bloße Gerüchte zerstören, wie die Musikerin mit ihrem sozialen Medienpost eindrucksvoll verdeutlichte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Swizz Beatz und Alicia Keys

Anzeige Anzeige

Instagram / aliciakeys Alicia Keys mit ihrem Mann und ihren Söhnen Egypt und Genesis

Anzeige Anzeige

Getty Images Alicia Keys und Swizz Beatz