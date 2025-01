So süß gratulierte Alicia Keys' Mann ihr zum 44. Geburtstag

Alicia Keys feierte am vergangenen Samstag ihren 44. Geburtstag – und bekam von ihrem Ehemann Swizz Beatz (46) einen besonders rührenden Liebesbeweis. Der Musikproduzent teilte auf Instagram emotionale Worte, mit denen er seiner Frau für ihre Liebe und Unterstützung dankte. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an die Königin von New York", schrieb er zu einer Serie von Fotos, die das Paar in glücklichen Momenten zeigen, und ergänzte: "Du bist nicht von dieser Welt, du bist großartig! Wir lieben dich sehr." Auf den Bildern posieren die zwei Musiktalente in einem Privatjet, den sie nutzten, um Alicias Ehrentag in einer tropischen Location zu zelebrieren.

Von der Geburtstagsreise teilte Swizz Beatz, der mit bürgerlichem Namen Kasseem Daoud Dean heißt, einige Eindrücke in seiner Story. Nach ein paar Cocktails am Strand und einer Akrobatikshow verbrachten die "Girl On Fire"-Interpretin und ihr Auserwählter den Rest des Abends bei einem romantischen Dinner. Alicia wählte dafür ein Glitzeroberteil und große Ohrringe, während der 46-Jährige ein gemustertes Sakko zum Besten gab. Auf einem Foto lehnen sich die zwei Turteltauben verträumt aneinander, während Kasseem einen Arm um seine Frau gelegt hat.

Alicia und der Besitzer des Plattenlabels Full Surface Records kennen sich, seit sie Teenager sind, allerdings wurden sie erst zu einem späteren Zeitpunkt ein Paar. Im Juli 2010 traten die zwei Künstler schließlich vor den Altar – knapp zwei Monate, nachdem Kasseems Scheidung von seiner Ex-Partnerin Mashonda Tifrere finalisiert wurde. Dreizehn Jahre später verriet die New Yorkerin im Gespräch mit Wall Street Journal das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe: "Man muss sich daran erinnern, warum man verliebt ist, warum man sich mag, was man aneinander interessant findet."

Instagram / therealswizzz Swizz Beatz und Alicia Keys, Januar 2025

Getty Images Alicia Keys, Sängerin

