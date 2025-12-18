Broadway-Debüt: Ne-Yo begeistert in Alicia Keys' Musical

Großer Auftritt für Ne-Yo (46) am Broadway: Der dreifache Grammy-Gewinner hat in New York sein Debüt im Erfolgsstück "Hell’s Kitchen" gefeiert – dem Musical, das von Alicia Keys (44) inspiriert ist und ihre größten Hits auf die Bühne bringt. Zuvor hatten Brandon Victor Dixon, Durrell "Tank" Babbs und Christopher Jackson die Rolle gespielt. "Ich habe auf vielen Bühnen gestanden, aber mein Broadway-Debüt in 'Hell’s Kitchen' ist etwas ganz Besonderes", erklärte Ne-Yo laut dem Magazin People.

Alicia zeigte sich begeistert über den Neuzugang: "Ich bin so aufgeregt, dass Ne-Yo sein Broadway-Debüt macht und zur 'Hell’s Kitchen'-Familie stößt", sagte die Sängerin. Das Stück erzählt die Coming-of-Age-Geschichte der 17-jährigen Ali in New York. Die Musik mischt Hits wie "If I Ain’t Got You", "Fallin’", "You Don’t Know My Name", "No One", "Teenage Love Affair" und "Empire State of Mind" mit neuen Songs, die eigens für das Musical entstanden. Bei den Tony Awards 2024 war "Hell’s Kitchen" 13-mal nominiert und holte zwei Preise für die Darstellerinnen Maleah Joi Moon und Kecia Lewis.

Alicia äußerte sich voller Lob über Ne-Yo: "Sein besonderes Talent wird dieser mitreißenden Show noch mehr Magie verleihen." Der Musiker, der mit Hits wie "So Sick" und "Let Me Love You" Musikgeschichte schrieb, wagt mit der Rolle des Davis nun einen neuen Schritt in seiner Karriere. Abseits der Bühne ist der R&B-Star Vater von sieben Kindern und sorgt auch mit seiner polyamoren Beziehung zu vier Frauen immer wieder für Schlagzeilen.

Getty Images Ne-Yo, Sänger

Instagram / aliciakeys Sängerin Alicia Keys

Instagram / neyo Ne-Yo und seine vier Partnerinnen Bri, Christina, Moneii und Arielle (v.l.n.r.)