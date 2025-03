Fast 15 Jahre Ehe: Alicia Keys und ihr Mann streiten nie

Swizz Beatz (46) und Alicia Keys (44) feiern bald ihr 15-jähriges Ehejubiläum – und scheinen dabei ein echtes Erfolgsgeheimnis gefunden zu haben: Kommunikation. In einem exklusiven Interview mit Us Weekly verriet der Produzent, dass er und die Sängerin in all den Jahren nie einen Streit gehabt hätten. "Unsere Kinder haben uns nie schreien oder fluchen hören", betonte Swizz und fügte hinzu, dass sie trotz teils unterschiedlicher Meinungen Probleme stets ruhig und respektvoll lösen. Am 31. Juli 2010 gaben sich Swizz und Alicia das Ja-Wort, kennengelernt hatten sie sich bereits als Teenager.

Neben ihren beiden gemeinsamen Söhnen, Egypt und Genesis, bringen die beiden auch Swizz' Kinder aus früheren Beziehungen in ihren Familienalltag ein: Prince Nasir, Kasseem Jr. und Nicole. Besonders stolz ist der Produzent auf Egypt, der sowohl für Basketball als auch Musik Talent zeigt. "Egypt widmet sich voll und ganz dem Basketball und hat die NBA im Blick. [...] Gleichzeitig spielt er regelmäßig Klavier – ein Talent, das er von seiner Mutter mit auf den Weg bekommen hat", schwärmte Swizz. Auch Kasseem beeindruckte seinen Vater mit seiner akademischen Laufbahn, die ihn bis an die New York University führte – trotz früherer Schwierigkeiten im Schulalltag.

Alicia Keys und Swizz Beatz teilen nicht nur eine harmonische Ehe, sondern auch eine kreative Partnerschaft. Ihr gemeinsames Kunstprojekt, die "Giganten: Kunst aus der Dean Collection von Swizz und Alicia"-Ausstellung, unterstreicht den künstlerischen Einfluss des Paares. Swizz, der im New Yorker Stadtteil South Bronx aufwuchs, sieht seine Lebensgeschichte als Inspiration: "Wenn ich, der aus der South Bronx kommt, es geschafft hat, kann es jeder schaffen", sagte er gegenüber Us Weekly. Für den Musikproduzenten ist es essenziell, seiner Familie und anderen ein Erbe zu hinterlassen, das Selbstvertrauen und Motivation vermittelt – egal aus welchen Umständen man kommt. Die Mischung aus gegenseitigem Respekt, individueller Freiheit und Wertschätzung scheint der Schlüssel für Alicias und Swizz' glückliches Familienleben zu sein.

Instagram / aliciakeys Alicia Keys mit ihrem Mann und ihren Söhnen Egypt und Genesis

Getty Images Alicia Keys und Swizz Beatz

