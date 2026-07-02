"Sehr nachdenklich": Iris Katzenberger trauert um Freundin

Traurige Worte von Iris Katzenberger (59): Die Reality-Mama meldet sich jetzt mit einem sehr persönlichen Update bei ihren Fans auf Instagram. In ihrer Story teilt sie ein Video von einer malerischen Landschaft mit blau schimmerndem Wasser, imposanten Bergen und sommerlichen Wiesen – und gewährt dabei einen seltenen Einblick in ihre Gedankenwelt. Auslöser dafür ist ein schmerzhafter Verlust: Iris habe erfahren, dass eine enge Freundin von ihr gestorben ist und verabschiedet sich mit den Worten: "R.I.P. liebe Anja."

Zu den idyllischen Naturaufnahmen beschreibt Iris, wie sehr sie diese Nachricht beschäftigt. "Ich habe gestern einfach ganz oft angehalten, um die wunderschöne Aussicht zu genießen", schreibt sie in ihrer Story und fügt hinzu: "Zurzeit bin ich sehr nachdenklich... Man weiß einfach nicht, wie viel Zeit wir hier noch haben." Der Verlust ihrer Freundin scheint ihr einmal mehr vor Augen geführt zu haben, wie kostbar jeder einzelne Moment ist. Die beeindruckende Kulisse nutzte Iris offenbar ganz bewusst, um innezuhalten und den Augenblick auf sich wirken zu lassen.

Privat befindet sich Iris derzeit ohnehin in einer bewegten Phase. Auf Instagram gewährt sie ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihr Leben und spricht dabei auch offen über persönliche Veränderungen. Erst vor Kurzem machte sie öffentlich, dass es in ihrem Liebesleben einen Umbruch gegeben hat und die Situation mit ihrem Partner Stefan Braun kompliziert sei. Inzwischen ist er offiziell aus dem gemeinsamen Zuhause ausgezogen. Umso deutlicher wird nun, wie emotional die vergangenen Wochen für die TV-Bekanntheit gewesen sein müssen.

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Imago Iris Klein bei der Umbrella Foundation Charity Night im Hyatt Regency Düsseldorf, 28.05.2026

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Imago Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit

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