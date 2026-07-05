Zwischen Iris Katzenberger und Stefan herrscht "Funkstille"

Eigentlich hatten Fans von Iris Katzenberger (59) und Stefan Braun zuletzt noch auf ein Liebescomeback gehofft – doch davon scheint das Ex-Paar aktuell weit entfernt zu sein. Seit Anfang April sind die Reality-Mama und ihr Freund offiziell getrennt. Iris hatte das Liebes-Aus kürzlich selbst bestätigt und erklärt, man habe "gemeinsam beschlossen, getrennte Wege zu gehen". Nun meldet sich Stefan gegenüber der Bild-Zeitung zu Wort: "Aktuell ist alles doof", verriet er und stellt klar: "Es herrscht Funkstille."

Zwischendurch gab es allerdings immer wieder Anzeichen, dass eine Versöhnung nicht komplett ausgeschlossen ist. Eine Followerin wollte kürzlich wissen, ob sich Iris eine Paartherapie mit Stefan vorstellen könne und schrieb hoffnungsvoll: "Ich hoffe, ihr findet zurück zu euch." Iris verriet daraufhin überraschend, dass es bereits "die erste Sitzung" gegeben habe. Gleichzeitig betonte sie aber auch, dass "sehr viele Unstimmigkeiten" im Spiel seien und sich "sehr viel ändern" müsse. Ein gemeinsamer Neuanfang ist bislang aber ausgeblieben.

Iris und Stefan waren rund zwei Jahre ein Paar, bis während eines gemeinsamen Urlaubs am Gardasee in diesem Jahr das Aus folgte. Die Trennung kam für viele Fans überraschend, da das Paar zuvor immer wieder sehr vertraut und harmonisch wirkte. Zuletzt deutete Stefan zudem auf Instagram an, dass die Beziehung der beiden weiterhin auf der Kippe steht. Mittlerweile ist er sogar aus dem gemeinsamen Zuhause ausgezogen, hat die Hoffnung aber offenbar noch nicht verloren. Gegenüber der Bild sagt er jetzt: "Ich gebe noch nicht alles auf. Ich liebe Iris."

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Imago Iris Katzenberger und Stefan Braun bei der 1. Aachener Media Night im Das Liebig, Aachen, 26.02.2026

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Instagram / stefan.braun.official Stefan Braun, Partner von Iris Klein

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Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein, 2025