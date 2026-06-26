Iris Katzenberger verrät: Stefan ist offiziell ausgezogen

Bei Iris Katzenberger (59) und ihrem Ex Stefan Braun gibt es ein neues Update zur Beziehungslage: Die Mama von Daniela Katzenberger (39), die von 2006 bis 2024 mit Peter Klein (59) verheiratet war, hat sich jetzt in einer Fragerunde auf Instagram bei ihren Followern gemeldet und dabei eine überraschende Neuigkeit geteilt. Auf die Frage eines Fans, wie es zwischen ihr und Stefan aktuell stehe, gab sie ganz offen Auskunft: Stefan ist ausgezogen. Wie es für die beiden danach weitergeht, ließ sie jedoch offen.

In ihrem Statement auf Instagram machte Iris deutlich, dass die Situation zwischen den beiden derzeit alles andere als harmonisch ist. "Gerade ist Funkstille, weil wir uns gegenseitig auf die Nerven gehen. Aber er ist nun ausgezogen", erklärte sie gegenüber ihrer Community. Zumindest arbeiten sie weiter daran, alles wieder geradezurücken. Eine Paartherapie soll es richten: "So lange sich keine dritte Person in eine Beziehung drängt, kann man sie auch wieder aufbauen", betonte sie bereits Mitte Juni online.

Iris und Stefan hatten sich Anfang April nach rund anderthalb Jahren bereits getrennt, bevor sie gemeinsam beschlossen, an ihrer Beziehung zu arbeiten. Als Gründe für die Trennung gelten unterschiedliche Zukunftspläne und Kommunikationsprobleme. Nach einer turbulenten Zeit hatte sich die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin von 2013 dabei auch bei ihren Fans für die vielen unterstützenden Nachrichten bedankt. Auch wenn es Iris derzeit in Sachen Liebe nicht ganz leicht fällt, hält sie weiterhin den Kopf hoch und bleibt sich treu: "Für mich zählen eher die charakterlichen Eigenschaften, da ich nicht materiell eingestellt bin."

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IMAGO / Gartner Stefan Braun und Iris Katzenberger, März 2025

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Instagram / danielakatzenberger Iris Klein und ihre Tochter Daniela Katzenberger

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Imago Iris Klein bei der Dschungelparty 2026 von Julian F. M. Stoeckel