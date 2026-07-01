Kein Liebescomeback? Stefan Braun bestätigt Krise mit Iris

Zwischen Iris Katzenberger (59) und Stefan Braun läuft es offenbar alles andere als rund. Nachdem das einstige Paar zuletzt immer wieder mit gemeinsamen Auftritten im Netz für Hoffnung auf ein Liebescomeback gesorgt hatte und sogar offen über eine gemeinsame Paartherapie gesprochen hatte, sorgen nun neue Statements der beiden für Aufsehen. Stefan meldete sich jetzt auf Instagram zu Wort und machte deutlich, dass es zwischen ihm und Iris gerade gehörig kriselt.

Ausgelöst wurde Stefans Wortmeldung durch Spekulationen auf Instagram-Gossip-Seiten, die auf die zuletzt vielsagenden Posts der beiden aufmerksam gemacht hatten. Stefan reagierte darauf mit einer klaren Aussage: "Eine Spiegelung unserer beiden Wahrnehmungen. Ich denke dasselbe. Aktuell verstehen wir uns gar nicht." Bereits kurz zuvor hatte er in seiner Story einen eher kryptischen Post geteilt, in dem er das Gym als Lösung für Liebeskummer, schlechte Tage auf der Arbeit und zu viele Gedanken um 2 Uhr nachts anpries.

Die beiden hatten sich im April nach einem gemeinsamen Urlaub am Gardasee einvernehmlich voneinander getrennt. Iris hatte die Trennung damals nach eigenen Angaben im Guten vollzogen. In den Wochen danach hatten gemeinsame Auftritte im Netz und die öffentlich kommunizierte Paartherapie jedoch Spekulationen über ein mögliches Liebescomeback befeuert. Aufmerksamkeit erregten auch Iris' Instagram-Stories, in denen sie zuletzt einen Spruch geteilt hatte, der aufhorchen ließ: "Bleib Single, bis du jemanden findest, der nicht nur deine Liebe will, sondern auch deine Seele versteht."

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IMAGO / Gartner Stefan Braun und Iris Katzenberger, März 2025

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Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein, August 2025

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Imago Iris Katzenberger und Stefan Braun bei der 1. Aachener Media Night im Das Liebig, Aachen, 26.02.2026

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