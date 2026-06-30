"Bleib Single": Spielt Iris Katzenberger hier auf Stefan an?

Mit einem nachdenklichen Spruch auf Instagram hat Iris Katzenberger (59) nun neue Spekulationen über ihr Liebesleben ausgelöst. Die TV-Bekanntheit repostete in ihrer Story eine Botschaft, die viele ihrer Follower wohl aufhorchen lässt: "Bleib Single, bis du jemanden findest, der nicht nur deine Liebe will, sondern auch deine Seele versteht." Ob Iris damit auf ihre aktuelle Situation mit Ex-Partner Stefan Braun anspielt, ließ sie dabei völlig offen – weitere Details nannte sie nicht.

Der kryptische Post kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Beziehungslage der 59-Jährigen alles andere als eindeutig ist. Im April 2026 hatte sich das Paar zunächst getrennt, im Juni dann aber versucht, mithilfe einer Paartherapie einen Neustart zu wagen. Inzwischen steht fest, dass Stefan aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen ist – ob es ein Comeback für die beiden gibt, lässt Iris offen. Ihr aktuell geteilter Spruch legt nahe, dass sie diese Frage zumindest noch nicht für sich beantwortet hat.

Vor wenigen Wochen hatte Iris in einer Instagram-Fragerunde noch ganz andere Töne angeschlagen. Sie machte klar, dass sie und Stefan die Paartherapie weiter fortsetzen und "fest entschlossen" seien, an der Beziehung zu arbeiten. Gleichzeitig bedankte sie sich bei ihren Fans für den Zuspruch und schrieb: "Danke für so unfassbar liebe und herzliche Worte von euch... Manche Dinge sind nun mal nicht immer einfach..."

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IMAGO / APress Iris Klein und Stefan Braun, März 2025

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