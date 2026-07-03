Hochzeit und Nachwuchs mit Leo: Antonia Hemmer verrät Pläne

Antonia Hemmer (26) und Leopold Krey sind ein glückliches Paar – und die Influencerin gibt ihren Fans jetzt spannende Einblicke in ihre gemeinsame Zukunft. Bei einer Fragerunde auf Instagram wollten neugierige Follower wissen, ob sie sich mit Leopold Kinder und eine Hochzeit vorstellen kann. Die Antwort der Realitystar ließ keinen Zweifel offen: Sie kann sich beides gut vorstellen – aber in ihrem eigenen Tempo. Die beiden wohnen bereits zusammen, in einem großen Haus mit Pool.

In ihrer Antwort auf Instagram machte Antonia deutlich, dass für sie zunächst andere Dinge Priorität haben: "Safe kann ich mir das alles vorstellen, sonst wäre ich nicht mit ihm zusammen. Aber alles zu seiner Zeit. Ich will erstmal noch ein bisschen mit ihm alleine die Welt bereisen, Business aufbauen und ungebunden sein." Danach hat die 26-Jährige aber durchaus konkrete Vorstellungen: "Dann wird ein Häuschen/Grundstück gekauft, im Ausland mehrtägig geheiratet und anschließend wird vielleicht mal das Kinderthema angegangen." Außerdem betonte sie: "Aber er ist 27 und ich bin 26, wir haben also noch so viel Zeit."

Antonia und Leopold sind seit über einem Jahr zusammen. Die Influencerin gewährt ihren Fans dabei immer wieder ungewöhnlich persönliche Einblicke in ihr Liebesleben – so teilte sie zuletzt auf Instagram einen Screenshot einer WhatsApp-Nachricht, die sie an Leopold geschrieben hatte. Darin verriet sie, dass sie ihm gegenüber bis dahin noch nie die Worte "Ich liebe dich" verwendet hatte.

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Imago Antonia Hemmer und Leopold Krey bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer und Leopold Krey, Februar 2026

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Instagram / antonia_hemmer Leopold Krey und Antonia Hemmer, März 2026