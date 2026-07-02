Abnehmspritze: Diese Unterstellung ärgerte Antonia Hemmer

Antonia Hemmer (26) hat sich auf Instagram klar zu einem Gerücht geäußert, das sie offenbar schon eine Weile beschäftigt. Die frühere Make Love, Fake Love-Protagonistin wurde in einem Q&A von einem Fan gefragt, ob sie jemals die sogenannte Abnehmspritze ausprobiert habe. Ihre Antwort fiel unmissverständlich aus. "Ey, mir wurde vor einem Jahr so oft unterstellt, dass ich die nehme, und mich hat das wirklich richtig sauer gemacht", schrieb sie. Grund für die Unterstellung war offenbar ihre körperliche Veränderung, denn Antonia hatte im vergangenen Jahr intensiv Sport getrieben, abgenommen sowie Muskeln aufgebaut.

Für sie persönlich war die Unterstellung alles andere als ein harmloses Gerücht. "Weil ich mir dachte: Ich gehe jeden Tag zum Sport, teilweise sogar zweimal täglich – warum soll ich die also nehmen? Ich habe das wirklich als Beleidigung empfunden", erklärte sie in dem Statement. Gleichzeitig räumte sie ein, inzwischen besser zu verstehen, wie verbreitet die Abnehmspritze tatsächlich ist. Zur eigenen Nutzung sagte sie aber klar: "Nein. Habe ich nie, werde ich nie und habe da auch viel zu viel Schiss vor den Nebenwirkungen." Antonia merkte aber an, dass sie den Erfolg anderer durchaus respektiere, die damit Gewicht verloren haben.

Körperbezogene Kommentare begleiten Antonia schon länger. Erst vor ein paar Tagen hatte sie sich gegen kritische Stimmen aus ihrer Community gewehrt, nachdem sie während eines Urlaubs ein Bikini-Video auf Social Media geteilt hatte und dafür in die Kritik geraten war. Ein Nutzer spottete unter anderem: "Lustig, wie du die ganze Zeit den Bauch einziehst." Die Influencerin verteidigte sich daraufhin mit den Worten: "Egal wer, was und wo du bist, du kannst es eh niemandem recht machen."

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Instagram / antonia_hemmer Realitystar Antonia Hemmer, Mai 2026

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Imago Antonia Hemmer beim Secret and Special Screening von "Being Burdecki" im Zoo Palast Berlin

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Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Juni 2026