Inneres "Peeling": Antonia Hemmer teilt Darmspiegelungsfazit

Antonia Hemmer (26) hat ihre Fans erneut ganz nah an einem sehr persönlichen Gesundheitsthema teilhaben lassen. Nachdem die Reality-TV-Bekanntheit ihre Community bereits bei den Vorbereitungen auf ihre Darmspiegelung mitgenommen und offen über die belastende Wirkung des Abführmittels gesprochen hatte, zieht sie nun ein ausführliches Fazit. In ihrer Instagram-Story berichtet die 26-Jährige, dass sie den Eingriff dank des verabreichten Narkosemittels Propofol überraschend positiv erlebt habe. "Absolute Glücksgefühle" habe sie währenddessen verspürt, erzählt sie – und auch nach der Untersuchung sei es ihr richtig gut gegangen.

Rückblickend überwiegen für Antonia deshalb eindeutig die positiven Erfahrungen – auch wenn die Vorbereitung alles andere als angenehm gewesen sei. "Dieses Mittel ist wirklich scheußlich. Aber ich sage euch auch ehrlich, irgendwie ist es jetzt im Nachhinein so ein bisschen ein gutes Gefühl, weil ich weiß ganz genau, mein Darm ist halt [...] komplett rein. Und irgendwie war das wie so, ich sage jetzt mal, wie so ein Peeling von innen. Es hat mich einmal komplett ausgespült", schildert sie ihren Followern. Auch das Ergebnis der Untersuchung sorgt bei der Influencerin für Erleichterung: Eine Endometriose im Darm konnte ausgeschlossen werden. Allerdings diagnostizierte ihr Arzt einen "auffälligen Darm" sowie einen Reizdarm.

Trotz dieser Diagnose überwiegt für Antonia die Erleichterung. "Ich bin beruhigt. [...] Gerade mit den ganzen Vorgeschichten, die ich in den letzten Monaten hatte, war das einfach mal gut, sich da Gewissheit reinzuholen. Aber umso schöner, umso besser, dass da alles klar ist und auch im Magen, dass da alles top ist", erklärt sie. Mit ihrer offenen Art spricht Antonia auf Social Media immer wieder über private Themen und nimmt ihre Community ehrlich in ihrem Alltag mit – auch dann, wenn es um gesundheitliche Herausforderungen geht.

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Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Juli 2026

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Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Realitystar

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Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Juli 2025