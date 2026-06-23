Antonia Hemmer hat Leopold noch nie "Ich liebe dich" gesagt

Antonia Hemmer (26) und ihr Freund Leopold Krey sind seit über einem Jahr ein Paar. Die Influencerin gewährt ihren Fans nun einen eher ungewollt persönlichen Einblick in ihre Beziehung. In einer Instagram-Story teilte sie einen Screenshot einer WhatsApp-Nachricht, die sie an Leopold geschrieben hatte. Darin steht, dass sie ihn lieb habe – nicht aber die drei großen Worte "Ich liebe dich". Aufmerksame Follower bemerkten das sofort und fragten nach, warum sie ihrem Freund gegenüber diese Worte nicht verwendet.

Antonia ließ die Fragen nicht unbeantwortet und erklärte in ihrer Story offen, was dahintersteckt. "Es liegt nicht an fehlenden Gefühlen – ganz im Gegenteil. Ich bin damit vorsichtig geworden. In der Vergangenheit ist es oft passiert – egal ob bei Freunden oder Partnern –, dass ich diese Worte genutzt habe und sie keine Bedeutung mehr hatten oder dass sie missbraucht wurden", so die TV-Bekanntheit. Sie habe sich deshalb geschworen, diesen Satz nur noch zu ihren Kindern, ihren Eltern und zu ihrem zukünftigen Ehemann zu sagen. Für sie habe das Gewicht wie ein Jawort vor dem Altar: "Ja, das kann man jetzt verstehen oder nicht. Für mich hat das so eine Bedeutung, wie wenn man vor dem Altar steht und sagt: 'Ja, ich will.'"

Vor wenigen Monaten zogen die beiden offiziell zusammen und zeigten sich bei den Reality Awards schwer verliebt. Dann kam Leopolds Geburtstagsgeschenk: eine Reise nach Paris. Und natürlich schwang bei vielen sofort die Frage mit, ob in der Stadt der Liebe vielleicht mehr als nur Croissants und Sightseeing geplant sein könnte. Im Promiflash-Interview reagierte Leopold damals ausweichend und lenkte den Fokus auf den Trip. Antonia dagegen sagte ganz klar, was sie will: "Ich möchte nicht wissen, wann ich einen Antrag bekomme. Ich will da überrascht werden."

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Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer und Leopold Krey, Mai 2026

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Instagram / antonia_hemmer Leopold Krey und Antonia Hemmer, März 2026

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Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer und Leopold Krey, März 2026