Vor Darmspiegelung: Antonia Hemmer erlebt böse Überraschung

Antonia Hemmer (26) hat sich bei ihren Followern mit einem sehr persönlichen Geständnis gemeldet: Die 26-Jährige steht kurz vor einer Darmspiegelung – und schon die Vorbereitung darauf bringt sie an ihre absoluten Grenzen. Schon gestern meldete sie sich verzweifelt in ihrer Instagram-Story zu Wort und schilderte offen, wie sehr ihr das obligatorische Abführmittel zu schaffen macht. "Ich bin wirklich die größte Memme überhaupt, aber wieso hat mir denn keiner gesagt, wie schlimm dieses Abführen davor ist?", klagte sie in einem Video, in dem man sogar deutlich hörte, wie es in ihrem Bauch rumort.

Besonders belastend: Kaum lege sie sich hin, müsse sie sofort wieder zur Toilette rennen. "Ich sitze wirklich seit sechs Stunden auf der Toilette", berichtete sie ihren Followern und fügte hinzu, dass sie Angst habe, die ganze Nacht kein Auge zuzubekommen. Dazu kommt, dass die Arztpraxis eine halbe Stunde Autofahrt entfernt ist – ein Gedanke, der ihr zusätzliche Sorgen bereitet: "Ich halte das im Leben nicht aus, so lange im Auto zu sitzen." Anderen gab sie außerdem einen "gut gemeinten Rat": "Macht keine Darmspiegelung, wenn ihr erst frisch mit eurem Partner zusammengezogen seid oder nicht voreinander aufs Klo könnt." Heute früh meldete sie sich erneut mit einem Update – und die Lage hatte sich kaum gebessert: Die zweite Dosis, die sie laut ärztlicher Anweisung um 5 Uhr morgens einnehmen sollte, sei noch schlimmer gewesen als die erste. Antonia erbrach das Mittel nach einer Dreiviertelstunde und saß seitdem nach eigenen Angaben "ununterbrochen" auf der Toilette.

Antonia ist bekannt dafür, ihre Follower auch bei unangenehmeren Themen ehrlich an ihrem Alltag teilhaben zu lassen. Zuletzt hatte sich die frühere Make Love, Fake Love-Teilnehmerin auf Instagram einem Gerücht rund um ihr Äußeres gestellt: Nachdem sie intensiv Sport getrieben und ihren Körper sichtbar verändert hatte, wurde ihr von einigen Fans die Nutzung einer Abnehmspritze unterstellt – was sie damals eigenen Angaben nach "richtig sauer" gemacht hatte.

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Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Realitystar

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Imago Antonia Hemmer und Leopold Krey bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer auf Ko Samui, März 2026