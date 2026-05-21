Katie Prices vermisster Mann: Ellie Goulding will Aufklärung

Ellie Goulding (39) schaltet sich in das Drama um Katie Price (47) und deren verschwundenen Ehemann Lee Andrews ein. Auf X reagierte die Sängerin nun auf einen Satire-Post, in dem ihr ein derber Spruch zu Lees Verschwinden in den Mund gelegt wird – und stellte klar, dass sie tatsächlich wissen will, was mit dem Realitystar-Gatten los ist. Ellie kommentierte den Fake-Beitrag mit klaren Worten und schrieb: "Das ist keine Fake News, wo IST er? Wir alle brauchen diese Information." Damit reihte sie sich in eine wachsende Reihe von Prominenten ein, die sich zu dem mysteriösen Vermisstenfall äußern.

Katie selbst gab inzwischen bekannt, die Suche nach Lee aufgegeben zu haben und die Sache in die Hände der Behörden zu legen. In ihrem Podcast "The Katie Price Show" erklärte sie: "Die Polizei kümmert sich jetzt darum. Ich sage dazu nichts mehr, ich halte einfach die Klappe, weil das Ganze jetzt lächerlich wird und die Leute sich über alles lustig machen." Laut Katie sind mittlerweile die britische Polizei, das britische Konsulat, das Außenministerium sowie Interpol in den Fall eingeschaltet. Auch die Comedienne Katherine Ryan (42) meldete sich zu Wort und stellte sich auf Katies Seite. Sie kritisierte, dass viele Menschen im Netz zu hart über die Situation urteilten: "Die Leute sind so unfreundlich deswegen."

Lee war in der vergangenen Woche in den Schlagzeilen gelandet, nachdem er nicht rechtzeitig in Großbritannien ankam, um gemeinsam mit Katie bei "Good Morning Britain" aufzutreten. Seitdem gilt er als vermisst, sogar von einer angeblichen Entführung ist die Rede. Katie hatte bereits zuvor in ihrem Podcast betont, selbst nicht zu wissen, was wahr ist und was nicht, und angekündigt, sich vorerst zurückzuziehen. Nun machte sie deutlich, dass sie trotz allem ihr Leben weiterführen will: "Alles, was ich tun kann, ist, mein Leben weiterzuführen. Es stehen viele spannende Dinge an, und ich warte einfach auf einen Anruf. Was soll ich tun – hier sitzen und weinen, im Bett bleiben? Für mein eigenes Wohlbefinden nehme ich mich jetzt zurück." Während die Ermittlungen zu Lee weiterlaufen, versucht die Realitybekanntheit, ihren Alltag so normal wie möglich zu organisieren und berufliche Pläne nicht komplett auf Eis zu legen. Über Lees Verbleib ist indessen weiterhin nichts bekannt.

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Collage: Instagram / wesleeandrews, Getty Images Collage: Katie Price, Lee Andrews und Ellie Goulding

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Instagram / katieprice Katie Price und Lee Andrews, März 2026

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Instagram / katieprice Reality-TV-Bekanntheit Katie Price, März 2026