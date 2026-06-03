Nach Geburt und Scheidung: Ellie Goulding feiert Comeback

Ellie Goulding (39) schlägt nach ihrem Babyglück direkt das nächste Kapitel auf: Die Sängerin meldet sich mit neuer Musik zurück und kündigt auf Instagram ihr Album "I Know Too Much" an, das am 4. September erscheinen soll. Nur wenige Monate nach der Geburt ihrer Tochter, die sie am 6. März mit ihrem Freund Beau Minniear begrüßte, startet Ellie somit musikalisch wieder durch. Die erste Single "Black Prada Dress" kommt schon diesen Freitag heraus – live präsentierte sie den Song bereits beim Radio 1 Big Weekend 2026. Am Sonntag will die Musikerin den Track außerdem in der TV-Show "Later… with Jools Holland" performen.

"I Know Too Much" kann als persönliches Trennungsalbum betrachtet werden. Viele Songs sind in der Zeit entstanden, in der ihre Ehe mit Caspar Jopling (34) in die Brüche ging. In verschiedenen Interviews erzählte die Sängerin, sie habe bei der Auswahl der finalen Tracks enge Freunde um ehrliche Meinungen gebeten. Eine Person habe daraufhin gesagt: "Wow, das ist das Scheidungsalbum." Andere hätten die neuen Lieder eher als Zeichen eines Neuanfangs wahrgenommen: Sie klängen nach Wachstum und Wiederentdeckung, nicht nach Trennung. Ellie selbst empfindet das Album als Spiegel ihrer veränderten Gefühle während der Scheidung von ihrem Ex-Mann und der Geburt ihrer Tochter. Gegenüber dem Nylon-Magazin sagte sie: "Es ist lustig, wie der Prozess über die Jahre verrät, wie ich mich gerade fühlte. Die Songs reichen von sehr düster und wütend über zynisch, lustig bis hin zu einem Neuanfang, einen neuen Mann kennenzulernen und wieder begeistert zu sein."

Ellie und Caspar sind zwar geschieden, sie sollen sich aber weiterhin gut verstehen und ihren gemeinsamen Sohn Arthur zusammen großziehen. Caspar ist mittlerweile mit Schauspielerin Olivia Wilde (42) liiert, mit der er im Februar bei einem romantischen Valentinstags-Trip in Mexiko gesichtet wurde. Ellie dagegen zeigt sich frisch verliebt mit Beau, mit dem sie im Sommer 2025 erstmals öffentlich in Verbindung gebracht wurde. Im Herbst machte die Sängerin ihre neue Beziehung offiziell, bei den Fashion Awards präsentierte sie dann stolz ihren Babybauch. Über ihren Alltag als werdende Zweitmama sagte Ellie laut Daily Mail im Januar: "Ich habe einen großartigen Freund. Ich habe es ein bisschen leichter, weil ich großartige Unterstützung habe." Neben ihrem Familienglück scheint für die Sängerin nun auch ein neues musikalisches Kapitel zu beginnen.

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Getty Images Ellie Goulding bei den Fashion Awards 2025 in London, Dezember 2025

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IMAGO / Matrix Caspar Jopling und Ellie Goulding, Juni 2019

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Instagram / elliegoulding Ellie Goulding mit ihrem Baby, Mai 2026