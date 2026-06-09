Oben ohne und ganz privat: Ellie Goulding teilt intimes Foto

Ellie Goulding (39) gewährt ihren Fans einen ungewohnt privaten Einblick in ihre Schwangerschaft mit Tochter Iris: Auf Instagram teilt die Sängerin jetzt emotionale Erinnerungsfotos, darunter ein besonders intimes Schwarz-Weiß-Motiv. Darauf steht Ellie oben ohne vor der Kamera, hält mit einer Hand ihre Brust bedeckt und strahlt, während ihr Partner Beau Minniear liebevoll ihren runden Babybauch küsst. Ein weiteres Bild zeigt die Britin mit Engelsflügeln, mit denen sie ihren bereits deutlich sichtbaren Bauch stolz in Szene setzt.

Iris kam im März zur Welt und ist Ellies erstes gemeinsames Kind mit dem amerikanischen Schauspieler Beau. Die Künstlerin hat bereits Sohn Arthur aus ihrer Ehe mit Caspar Jopling (34). Doch nicht nur die Familie beschäftigt Ellie gerade. Parallel richtet sie ihren Blick längst wieder auf die Musik: Im September soll ihr neues Album "I Know Too Much" erscheinen, wie sie unter anderem bei "Later… with Jools Holland" erzählte. Dort sprach Ellie auch darüber, wie anders sich die zweite Schwangerschaft für sie angefühlt habe und dass sie sich dieses Mal viel besser vorbereitet gefühlt habe, um wieder in ihren künstlerischen Rhythmus zu finden. "Jetzt bin ich viel gelassener und habe das schon einmal geschafft, daher bin ich dieses Mal viel besser gerüstet, um wieder in diese Denkweise zu kommen", so Ellie.

Schon nach der Geburt von Arthur war die Sängerin schnell ins Studio zurückgekehrt und hatte ihr Album "Higher Than Heaven" aufgenommen, das in einer intensiven Zeit zwischen Babyalltag und Bühnencomeback entstand. Damals fühlte sich Ellie nach eigener Aussage wie im Autopilot-Modus. "Jede Frau, die ein Kind bekommen hat, kennt diese Phase nach der Geburt, in der man sich fragt: 'Was zum Teufel ist gerade mit mir passiert?' Also habe ich all diese Musik geschrieben", erklärte Ellie damals. Mit zwei Kindern und neuem Liebesglück an ihrer Seite wirkt der Popstar heute deutlich geerdeter und teilt diese Mischung aus Privatleben und Karrierebewusstsein nun auch offen mit seinen Fans. Ihre aktuelle Single "Black Prada Dress" ist bereits erschienen und markiert den Start in das neue Kapitel, das Ellie nach Babyglück und Scheidung nun musikalisch weiter ausbaut.

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Getty Images Ellie Goulding bei den Fashion Awards 2025 in London, Dezember 2025

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Instagram / elliegoulding Ellie Goulding teilt Fotos aus ihrer Schwangerschaft

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Instagram / elliegoulding Ellie Goulding mit ihrem Baby, Mai 2026