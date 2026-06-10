Song enthüllt Ellie Gouldings bitteren Kampf mit sich selbst

Ellie Goulding (39) hat sich auf Instagram offen zu ihrem neuen Song "Black Prada Dress" geäußert und dabei persönliche Einblicke in ihren inneren Kampf gewährt. Die 39-jährige Sängerin erklärte ihren Fans, dass der Track von den Unsicherheiten handelt, die sie schon ihr ganzes Leben begleiten. Diese hätten sie zwar als Person geprägt, sie aber gleichzeitig in einer Art "selbstzweiflerischen Schleife" gefangen gehalten. Das Schreiben des Songs habe ihr geholfen, sich diesen Gefühlen zu stellen und sie in etwas Kathartisches und Kraftvolles zu verwandeln. Auf Instagram schrieb sie: "Es bedeutet mir so viel, dass er bei so vielen von euch Anklang gefunden hat."

In dem Song beschreibt Ellie durch ihre Texte einen inneren Dialog voller widersprüchlicher Botschaften. Die Lyrics handeln unter anderem davon, abwechselnd gelobt und verletzt zu werden. "Du weißt genau, welche Knöpfe du drücken musst/ Nur du kannst mich als Trash bezeichnen in meinem schwarzen Prada-Kleid", heißt es darin. Den Song präsentierte sie zuletzt live in der Sendung "Later... with Jools Holland", wo sie auch verriet, dass das neue Album ihr bisher ehrlichstes Werk sein werde – und offen über die Auflösung ihrer Ehe mit Caspar Jopling (34) sprach. Das Album "I Know Too Much" soll im September erscheinen.

Ellies Rückkehr zur Musik fällt in eine bewegte Zeit: Erst 2024 trennte sie sich von ihrem Ex-Mann Caspar, mit dem sie seit 2019 verheiratet gewesen war. Im März dieses Jahres begrüßte sie mit ihrem Freund Beau Minniear ihre Tochter Iris. Bereits bei ihrem vorherigen Album "Higher Than Heaven" aus dem Jahr 2023 spielte Mutterschaft eine große Rolle – damals hatte die Geburt ihres Sohnes Arthur sie nach eigener Aussage in einen roboterhaften Zustand versetzt. In "Later... with Jools Holland" erklärte sie, dass sie diesmal "viel mehr als Mensch" in die Arbeit gehen und mit mehr Erfahrung in diesen kreativen Prozess einsteigen konnte.

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Getty Images Ellie Goulding, März 2025

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Getty Images Ellie Goulding bei den Fashion Awards 2025 in London, Dezember 2025

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WP Pix / SplashNews.com Caspar Jopling und Ellie Goulding, 2021