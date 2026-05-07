Beim Stillen: Ellie Goulding teilt erstes Bild ihrer Tochter

Ellie Goulding (39) lässt ihre Fans nun an einem besonders intimen Augenblick teilhaben: In ihrer Instagram-Story zeigt sich die Sängerin jetzt erstmals mit ihrer kleinen Tochter Iris. Auf dem Bild sitzt Ellie entspannt mit einer dunklen Sonnenbrille im Bett, während sie ihr Baby stillt. Es ist das erste Mal, dass die Britin ihre Tochter so deutlich mit der Öffentlichkeit teilt, nachdem sie die Geburt und den Namen zunächst nur in einer Anzeige in der Zeitung The Times und einem kurzen Post bekannt gemacht hatte.

Iris Edeline kam am 6. März in London zur Welt, wie aus der offiziellen Geburtsanzeige hervorgeht. Ellie und ihr Partner Beau Minniear hatten dort laut The Sun verkündet, dass sie überglücklich über die Ankunft ihrer Tochter sind. Zudem schrieb die Sängerin auf Instagram, sie habe "ein wunderschönes, gesundes Mädchen" zur Welt gebracht. "Wir sind völlig verrückt nach ihr", schwärmte Ellie über ihre Tochter. "Es war passend, dass ich den Internationalen Frauentag mit ihr und dem großartigen weiblichen Team im St Mary's verbracht habe, das mir und meinem Baby außergewöhnliche Fürsorge und Freundlichkeit entgegengebracht hat."

Privat hat sich Ellies Leben in den vergangenen Monaten spürbar verändert. Nachdem die Musikerin und Beau ihre Beziehung im vergangenen Sommer offiziell gemacht hatten, entwickelte sich daraus schnell ein neues gemeinsames Familienleben. Ellie, die bereits einen Sohn namens Arthur hat, hielt sich während ihrer Schwangerschaft mit Iris weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück und schirmte diesen Lebensabschnitt bewusst ab. Umso deutlicher wird jetzt: Die kleine Familie wirkt angekommen und scheint ihr Glück in der neuen Konstellation voll auszukosten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ellie Goulding, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding mit ihrem Baby, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Imago Ellie Goulding bei der BAFTA-Gala in London, Februar 2026