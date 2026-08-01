Neuer Song enthüllt Ellie Gouldings heikle Liebe zu Beau

Ellie Goulding (39) verarbeitet ihre Liebesgeschichte mit Freund Beau Minniear in einem neuen Song – und das mit überraschend offenen Worten. In ihrer frisch veröffentlichten Single "4 Seasons" schildert die britische Sängerin, wie sie sich in den 29-jährigen Schauspieler verguckt hat, und zwar im Luxushotel "Four Seasons" in Florenz, wo Suiten bis zu 5.575 Pfund (rund 6.500 Euro) pro Nacht kosten. "Tagträumen, schwache Gefühle, herumalbern im Four Seasons. Ich glaube, ich verliebe mich gerade in dich", singt Ellie darin. Pikant ist dabei eine weitere Zeile: "Nein, ich vertraue normalerweise keinen Männern wie dir. Aber gerade ist mir das egal." Beau ist der Vater von Ellies erst vier Monate alten Tochter.

Die Zeilen dürften aufhorchen lassen, denn The Mail on Sunday hatte bereits zuvor über Beaus kriminelle Vergangenheit berichtet. Der in Utah geborene Schauspieler wurde 2018 in Palm Beach, Florida, festgenommen und wegen drei Vergehen angeklagt: Raub ohne Schusswaffe, schwere Körperverletzung sowie Marihuanabesitz. Laut Polizeiakten soll er gemeinsam mit zwei anderen Männern einen 36-Jährigen angegriffen, getreten und geschlagen haben, der dabei einen Ellenbogenbruch und eine Nasenblutung erlitt. Außerdem wurde dem Opfer die Brieftasche gestohlen. Nach zwei Tagen in Untersuchungshaft einigte sich Beau auf einen Deal und bekannte sich der einfachen Körperverletzung schuldig. Im November 2018 wurde er zu einer Bewährungsstrafe sowie einer Zahlung von 675 US-Dollar (593 Euro) verurteilt.

Für Ellie markiert die Beziehung zu Beau einen deutlichen Wandel in ihrem Liebesleben. Noch 2024 ließ sie sich von ihrem Ex-Mann Caspar Jopling (34) scheiden, mit dem sie den fünfjährigen Sohn Arthur hat. Geheiratet hatte das Paar vor sieben Jahren in einer glamourösen Zeremonie im Yorker Minster, bei der unter anderem Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36) zu den Gästen zählten. Caspar, der laut Daily Mail in Oxford und Harvard studierte und einst für das britische Nationalteam ruderte, ist Kunsthändler mit Eton-Hintergrund – ein denkbar anderer Typ als der Schauspieler Beau, mit dem Ellie nun gemeinsam eine Tochter hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ellie Goulding, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images In der Royal Box: Ellie Goulding bei den Wimbledon Championships 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Ellie Goulding bei den Fashion Awards 2025 in London, Dezember 2025