Beatrice' Ehemann feiert Kate für "Three-Peaks-Challenge"

Prinzessin Kate (44) hat die "Three Peaks Challenge" gemeistert und dafür jede Menge Zuspruch aus dem Netz erhalten – auch von einem eher unerwarteten Absender. Edoardo Mapelli Mozzi (42), der Ehemann von Prinzessin Beatrice (37), gratulierte der Prinzessin von Wales öffentlich auf Instagram. Unter Kates Foto vom Gipfel des Ben Nevis, auf dem sie strahlend in Wanderkleidung zu sehen ist, hinterließ er mehrere Klatschen-Emojis sowie ein Herz- und ein Berg-Emoji. Auch Kates Bruder James Middleton (39) sowie Abenteurer Bear Grylls meldeten sich in den Kommentaren zu Wort. Bear schrieb: "Eine echte Kämpferin, die niemals aufgibt! Riesiger Respekt wie immer…"

Die Herausforderung, die Kate als erste Royal überhaupt abschloss, hatte es in sich: 37 Kilometer zu Fuß, 3.064 Höhenmeter und 740 Kilometer Fahrt zwischen den einzelnen Stationen. Hinter dem Kraftakt steckt ein persönliches Anliegen der Prinzessin. Die Aktion diente der Spendensammlung für die Royal Marsden Cancer Charity – genau das Krankenhaus, in dem Kate selbst ihre Krebsbehandlung erhalten hatte. Am Ende der Tour wartete an der Ziellinie ein emotionaler Empfang: Prinz William (44), die drei Kinder George, Charlotte und Louis sowie Kates Eltern Michael und Carole Middleton (71) feierten sie dort.

Dass James seiner Schwester so nah ist, verwundert kaum. Bereits bei Kates Krebsdiagnose hatte er sich öffentlich mit einer bewegenden Botschaft hinter die Prinzessin gestellt und auf gemeinsame Wandertouren aus Kindheitstagen angespielt. Bei der "Three Peaks Challenge" soll er ihr sogar persönlich auf dem letzten Berg zur Seite gestanden haben. Gegenüber dem Magazin Hello! hatte er einmal erzählt, dass er mit drei Mutterfiguren aufgewachsen sei – neben Mutter Carole auch seinen Schwestern Pippa und Kate.

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Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Kate steht in Wanderkleidung auf dem Gipfel des Ben Nevis

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Instagram / jmidy James Middleton mit seiner verstorbenen Hündin Ella, Oktober 2020

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Getty Images König Charles und Carole Middleton, Juni 2025