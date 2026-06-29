Extrem-Challenge: Prinzessin Kate überrascht mit Bergtour

Prinzessin Kate (44) hat eine beeindruckende sportliche Leistung vollbracht: Die Prinzessin von Wales bezwang die sogenannte "Three Peaks Challenge" – eine der bekanntesten und anspruchsvollsten Ausdauerprüfungen Großbritanniens. In nur 24 Stunden bestieg sie die jeweils höchsten Berge Schottlands, Englands und von Wales: den Ben Nevis, den Scafell Pike und den Snowdon. Insgesamt legte sie dabei 37 Kilometer zu Fuß zurück und überwand mehr als 3000 Höhenmeter – bei Regen, Windwechseln und Nachtmärschen. Am Ziel in Wales wurde sie von ihrer gesamten Familie empfangen: Ehemann Prinz William (44), die gemeinsamen Kinder Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) sowie Kates Eltern Michael und Carole Middleton und ihr Bruder James. Auf Instagram teilte sie ein Foto von sich, auf dem sie strahlend lachend in Wanderkleidung auf dem Gipfel des Ben Nevis steht.

Die Aktion hat für Kate eine tiefe persönliche Bedeutung. "Viele haben mich gefragt, warum ich diese Challenge mache", sagte sie in einem Video, das vor der Tour aufgenommen wurde. "Zum Teil ist es persönlich. Ich bin so dankbar, hier zu sein, stark genug, diese Hügel zu gehen." Gleichzeitig betonte sie, dass ihr ein größeres Anliegen am Herzen liegt: Mit der Challenge sammelte sie Spenden für die Royal Marsden Cancer Charity. In einem persönlichen Statement auf Instagram schrieb sie: "Krebs betrifft nicht nur den Körper. Er verändert, wie man denkt und fühlt, und beeinflusst jeden Bereich des Lebens. Ich weiß das persönlich." An alle Betroffenen richtete sie die Worte: "Bitte wissen Sie: Sie sind nicht allein."

Prinzessin Kate hatte Anfang 2024 ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht und sich anschließend einer Chemotherapie unterzogen. Seit Januar 2025 ist sie gemeinsam mit William Schirmherrin des Royal Marsden NHS Foundation Trust, einem renommierten Londoner Krebskrankenhaus. Die gesammelten Spenden sollen dabei helfen, eine ganzheitliche Krebsversorgung auszubauen – darunter Angebote zu Bewegung, Ernährung, psychologischer Unterstützung sowie Programme gegen Erschöpfung und Angst, wie Bild berichtet. Kate ist seit Langem bekannt für ihre Begeisterung für Sport und Aktivitäten in der Natur.

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Getty Images Prinzessin Kate beim Royal Ascot 2026

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Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Kate steht in Wanderkleidung auf dem Gipfel des Ben Nevis

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern beim Oster-Gottesdienst in der St George’s Chapel in Windsor, April 2026