Joe Jonas verrät süßen Spitznamen für seine Freundin Tatiana

Joe Jonas (36) hat seinen Fans einen seltenen Einblick in seine Beziehung mit Freundin Tatiana Gabriela gegeben – und dabei ganz nebenbei einen süßen Spitznamen für die Puertoricanerin verraten. Im Podcast "Hey Jonas", den der Sänger gemeinsam mit seinen Brüdern betreibt, plauderte Joe aus dem Nähkästchen. Er schilderte ein gemeinsames Date, bei dem die beiden im Restaurant saßen. "Als wir da saßen, ich und Tati", sagte er – und enthüllte damit, wie er Tatiana liebevoll nennt. Die beiden teilten sich demnach ein Gericht, während sie etwas tranken: "Sie trank Orangenwein, und wir teilten uns ein Charcuterie-Board. Es war eigentlich nur ein Gurkenboard."

Doch das Besondere an dem Abend war eine Begegnung mit einem Fan. Mitten in einem FaceTime-Gespräch mit seinem Bruder Nick Jonas (33) über etwas "Ernstes" sei ein Fan an ihren Tisch gekommen und habe um ein Foto gebeten. Joe lehnte zunächst ab, weil er telefonierte – wollte es aber nachholen, sobald er aufgelegt hatte. Dabei sprach er jedoch die falsche Person an: "Ich drehte mich um und sagte: 'Entschuldigung, lass uns jetzt das Bild machen.' Und sie sagte: 'Was?' ... Sie meinte: 'Ich habe dich nicht nach einem Bild gefragt.'" Joe hatte offenbar eine vollkommen unbekannte Frau verwechselt und sie nach einem Foto gefragt, das diese gar nicht haben wollte.

Joe und Tatiana sind seit April offiziell ein Paar. Der Sänger machte die Beziehung auf Instagram öffentlich, als er Fotos von einer gemeinsamen Reise nach Puerto Rico teilte. Bereits im Januar hatte das Magazin People berichtet, dass die beiden seit dem Spätsommer 2025 zusammen sind. Laut einer Quelle des Newsmagazins seien die beiden zunächst bei lockeren Kaffeedates in Los Angeles gesichtet worden und hätten sich seitdem in mehreren Städten getroffen. Joes Beziehung zu Tatiana folgt auf seine Scheidung von der Schauspielerin Sophie Turner (30), mit der er zwei Töchter hat. Das Ex-Paar gab seine Trennung im September 2023 bekannt, die Scheidung wurde 2024 finalisiert.

Anzeige Anzeige

YouTube / Jonas Brothers Model Tatiana Gabriela und Sänger Joe Jonas, April 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / joejonas Joe Jonas in Puerto Rico

Anzeige Anzeige

Imago Bei der Louis Vuitton Cruise 2026 Show in Avignon: Sophie Turner beim Photocall