Priyanka verrät süßes Filmprojekt mit Ehemann Nick Jonas

Süße News von Priyanka Chopra (43) und Nick Jonas (33): Das Ehepaar arbeitet gemeinsam an einem neuen Filmprojekt! Die Schauspielerin und ihr Mann verraten die spannenden Neuigkeiten jetzt in einer aktuellen Folge des Podcasts "Hey Jonas" der Jonas Brothers. Nick soll sich für seine Frau eigens eine Geschichte ausgedacht haben, die beide bereits gemeinsam einem Studio gepitcht haben. Für Priyanka ein ganz besonderer Moment, den sie im Podcast schwärmerisch beschrieb.

Im Gespräch mit Joe Jonas (36) verriet Priyanka zunächst, dass sie im englischsprachigen Raum noch viele Genres erkunden möchte. "In meinen Hindi-Filmen habe ich Komödien, Dramen, Action und Horror gemacht und mit nahezu jedem Regisseur zusammengearbeitet – und das möchte ich jetzt hier auch ein bisschen mehr ausprobieren. Deshalb entwickle ich gerade ein paar wirklich coole Projekte", erklärte sie. Dann rückte sie mit der eigentlichen Neuigkeit heraus: "Wir machen übrigens etwas zusammen." Das gemeinsame Pitch-Meeting mit Nick beschrieb sie als besonderen Moment: "Ich war in einem Pitch-Meeting, und als er diese tolle Geschichte, die er für mich entwickelt hat, dem Studio vorstellte, dachte ich: 'Oh mein Gott.' Nicht ein Autor oder ein Produzent, sondern mein Mann denkt sich Filme aus, die ich machen will. Und es ist real, denn wir pitchen es gerade einem Studio. Das war sehr cool." Nick ließ ebenfalls wissen, wie sehr er die Zusammenarbeit genießt: "Es macht Spaß. Ich liebe es."

Nick und Priyanka sind seit 2018 verheiratet und haben gemeinsam eine Tochter, von der die Schauspielerin kürzlich in einem Interview schwärmte. Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden beruflich zusammenarbeiten: Nick hatte bereits einen Cameoauftritt in Priyankas Film "Love Again", und Priyanka war in seinem Film "A Very Jonas Christmas Movie" zu sehen. Zuletzt waren die beiden gemeinsam bei einer Dior-Modeschau in Paris und Priyanka meldete sich per FaceTime mit Nick, als sie in Wimbledon vor Ort war.

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Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas bei der Weltpremiere von "The Bluff"

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Getty Images Nick Jonas und Priyanka Chopra Jonas bei der Hand- und Fußabdruck-Zeremonie der Jonas Brothers im TCL Chinese Theatre in Hollywood

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Getty Images Nick Jonas und Priyanka Chopra im September 2025 in New York