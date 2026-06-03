Peinlich: Joe Jonas scheitert bei "The Morning Show"-Casting

Im Familienpodcast "Hey Jonas" haben die Jonas Brothers jetzt offen über peinliche Erlebnisse aus ihren Schauspielerkarrieren gesprochen – und Joe Jonas (36) hatte dabei eine ganz besondere Geschichte auf Lager. Der Sänger verriet, dass er einst für die Apple TV+-Serie "The Morning Show" vorgesprochen hat, in der Stars wie Jennifer Aniston (57) und Reese Witherspoon (50) die Hauptrollen spielen. Wie Joe in dem Podcast erzählte, hätte er darin einen jungen Nachrichtenmoderator spielen sollen – laut Bruder Nick sogar als Liebesinteresse für Jennifers Figur Alex Levy. Das Casting lief allerdings alles andere als rund.

Joe schilderte im Podcast, dass er früh zum Vorsprechen erschien und daraufhin in ein winziges, trostloses Wartezimmer geführt wurde. Durch die Wände hörte er seine Mitbewerber – und die machten offenbar eine hervorragende Figur. "Ich konnte glasklar alle Männer hören, die vorsprachen. Und die waren richtig gut", berichtete er. Als er dann selbst an der Reihe war, lief es für ihn desaströs: Er lehnte das Angebot ab, die Texte von einem Blatt ablesen zu dürfen – und vergaß dann prompt die Zeilen. "Ich gehe rein und... ich verbrenne einfach. Ich wusste nicht mal mehr, wofür ich überhaupt vorspreche – ich hatte einfach den Namen 'The Morning Show' vergessen", gestand er.

Ähnlich erging es ihm laut eigener Aussage auch bei einem Casting für den Musikfilm Wicked, wo er ebenfalls beeindruckende Konkurrenz durch Theaterdarsteller hatte. Auch Nick und Kevin steuerten eigene Anekdoten bei: Nick gestand, bei einem Treffen für einen "großen Film" erst im Gespräch gemerkt zu haben, dass sein Gegenüber nicht nur Produzent, sondern auch Regisseur war – nachdem er ausgiebig über den Film geredet hatte, ohne das zu wissen. "Ich wollte in diesem Moment innerlich sterben", sagte er. Kevin erinnerte sich daran, wie ein Casting-Verantwortlicher ihm einst direkt ins Gesicht sagte: "Lass uns das vielleicht anders versuchen, weil ich deutlich erkennen kann, dass du keinerlei Schauspielerfahrung hast."

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Getty Images Joe Jonas bei der Premiere von "A Very Jonas Christmas Movie" 2025

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Getty Images Joe Jonas, Sänger

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IMAGO / Brazil Photo Press Joe Jonas, Kevin Jonas und Nick Jonas im August 2025