Joe Jonas dankbar für gemeinsame Kindererziehung mit Sophie

Joe Jonas (36) hat jetzt offen über das Leben als Vater und die gemeinsame Erziehung seiner Kinder mit Ex-Frau Sophie Turner (30) gesprochen. In der aktuellen Folge des Familienpodcasts "Hey Jonas" erzählte der Musiker, wie er seinen Alltag mit seinen zwei Töchtern meistert – und dabei auf Sophies Unterstützung zählen kann. "Ich bin ein alleinerziehender Vater und erziehe meine Kinder gemeinsam mit ihrer Mutter", sagte Joe. Der Sänger und die Schauspielerin teilen sich das gemeinsame Sorgerecht für ihre Töchter Willa und Delphine, nachdem ihre Scheidung 2024 abgeschlossen wurde.

Joe machte deutlich, wie dankbar er ist, die Erziehung nicht alleine stemmen zu müssen. "Es gibt viele Menschen in meiner Situation, die alleinerziehend sind und das durchmachen, und ich bin dankbar, dass ich einen Co-Elternteil habe, mit dem ich selbst an schlechten Tagen eine Balance finde", erklärte er. Auch ein verlässliches Unterstützungsnetzwerk aus Familie und Freunden sei ihm dabei eine große Hilfe. Über seine Töchter sagte Joe: "In meinen traurigsten Momenten werde ich schnell daran erinnert, dass eine Umarmung von ihnen die Probleme der Welt lösen kann." Er betonte, wie viel Kraft ihm sein Nachwuchs gebe: "Meine Kinder haben mir wieder einen Sinn im Leben gegeben."

Joe und Sophie hatten 2019 gleich zweimal geheiratet – zunächst im Mai bei einer spontanen Hochzeit in Las Vegas und anschließend bei einer großen Feier in Frankreich. Im September 2023 reichte Joe die Scheidung ein. In einem gemeinsamen Statement erklärten die beiden damals: "Nach vier wundervollen Ehejahren haben wir beschlossen, unsere Ehe in gegenseitigem Einvernehmen zu beenden." In letzter Zeit haben sie sich immer wieder öffentlich lobend übereinander geäußert. Gegenüber dem Magazin Esquire sagte Joe, seine Kinder hätten "eine fantastische Mutter" und ergänzte: "Ich darf gemeinsam mit einer großartigen Person erziehen, die das Wohl der Kinder über alles stellt." Es scheint, als hätten Joe und Sophie nach einem früheren Sorgerechtsstreit inzwischen einen Weg gefunden, ihren Patchwork-Alltag zum Wohle ihrer Kinder harmonisch und gemeinsam zu organisieren.

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Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2023

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Instagram / joejonas Joe Jonas, Dezember 2025

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Imago Sophie Turner bei der Premiere von "Do Revenge" im Vine Tudum Theater in Los Angeles, 14.09.2022