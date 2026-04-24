Nach Schlaganfall: Jonas Brothers feiern Stärke ihrer Mutter

Rund zwei Wochen nachdem Denise Jonas öffentlich über ihren Schlaganfall gesprochen hatte, melden sich ihre Söhne Nick Jonas (33), Joe Jonas (36) und Kevin Jonas (38) mit einem Update zu ihrer Mutter. In einem exklusiven Interview mit E! News lobten die drei Musiker die Stärke der Frau, die sie großgezogen hat. "Sie hat eine ganz schöne Reise hinter sich, und wir sind stolz darauf, dass sie sich bereit fühlt, darüber zu reden", sagte Joe im Gespräch mit Moderatorin Erin Lim Rhodes und ergänzte: "Ich bin sicher, dass das viele Menschen da draußen ermutigen wird."

Besonders Kevin fand bewegende Worte für seine Mutter: "Sie ist eine sehr starke Frau und jemand, zu dem wir unser ganzes Leben aufschauen konnten – und von dem wir gelernt haben, wie man sich Frauen gegenüber verhält und wie man sie respektiert." Er ergänzte außerdem: "Unsere Mama ist unsere Superheldin, deshalb versuchen wir, sie jedes Mal zu feiern, wenn wir bei ihr sind oder auch wenn wir weit weg sind." Passend zum bevorstehenden Muttertag dankten Kevin und Nick auch ihren Ehefrauen Danielle Jonas (39) und Priyanka Chopra (43) Jonas für deren Unterstützung. "Wir haben viele wichtige Tage fernab unserer verständnisvollen und liebevollen starken Frauen verbracht", sagte Nick und fügte hinzu: "Deshalb ist es unglaublich, dieses Unterstützungssystem zu haben – angefangen bei unserer Mutter in der Kindheit." Eine Tradition aus jenen Kindheitstagen hat sich bis heute gehalten: Frühstück ans Bett.

Denise hatte vor rund zwei Wochen im Podcast "Got It From My Momma" erstmals öffentlich über den Schlaganfall gesprochen, den sie im Bereich der Basalganglien erlitten hatte. Dabei hatte sie beschrieben, wie der Vorfall ihr kognitives Denken, ihre Sprache und ihr Urteilsvermögen beeinträchtigte. Die Jonas Brothers sind als Band bekannt geworden und haben sich seitdem als Solokünstler und in anderen Projekten weiterentwickelt, sind aber ihrer engen Familienbindung stets treu geblieben.

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IMAGO / Cover-Images Die Jonas Brothers, Mai 2023

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Alberto E. Rodriguez/Getty Images Die Mutter der Jonas Brothers: Denise Jonas

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Getty Images Jonas Brothers im September 2023