Nach Doris' Tod: Amigos-Star Karl-Heinz will keine neue Frau

Seit dem Tod seiner geliebten Frau Doris vor gut zwei Jahren hat sich das Leben von Karl-Heinz Ulrich (77) grundlegend verändert. Wie schwer der Alltag ohne seine Partnerin geworden ist, schildert der 77-jährige Amigos-Sänger jetzt in einem berührenden Interview mit der Neuen Post. "Seit meine Frau tot ist, geht es mir schlecht", so Karl-Heinz offen. Besonders die Abende im leeren Haus seien für ihn eine schwere Last. "Ich kann mich nicht damit abfinden, dass ich jetzt allein bin", gesteht er. Eine neue Partnerin kommt für Karl-Heinz dennoch nicht infrage. "Andere Männer suchen sich irgendwann eine neue Lebensgefährtin, aber ich werde das hundertprozentig nicht tun. Es kommt mir keine neue Frau ins Haus, und auch sonst schließe ich eine neue Beziehung aus. Ich liebe meine Frau auch heute noch", stellt er klar.

Doris war im Februar 2024 nach einer Krebserkrankung gestorben – nach 40 gemeinsamen Ehejahren. Das Haus, in dem die beiden gemeinsam gelebt haben, möchte er ebenfalls nicht verkaufen – es soll einmal seinen beiden Söhnen gehören. Einen Lichtblick in seinem Alltag bringt Karl-Heinz seine zweijährige Enkelin Malia, die Tochter seines Sohnes Mario. Doch wenn sie wieder nach Hause geht, kehre die Einsamkeit sofort zurück. Besonders schmerzhaft: Das Grab seiner Frau liegt ganz in der Nähe seines Hauses. Im Herbst und Winter, wenn die Bäume keine Blätter mehr tragen, kann er es sogar von der Terrasse aus sehen. "Das ist absolute Scheiße. Es zerreißt mir jedes Mal das Herz, wenn ich das Grab sehe, und da kommen Gefühle auf, da möchte ich am liebsten ins Wasser springen", beschreibt Karl-Heinz den Anblick.

Karl-Heinz wurde in den 70er-Jahren mit der Schlagerband Die Amigos berühmt. Mit Hits wie "Im Herzen jung" oder "Wenn ich mal im Himmel bin" feierte das beliebte Schlagerduo große Erfolge. Doris hatte all diese Jahre an seiner Seite verbracht, ihm den Rücken gestärkt und die Fäden im Hintergrund zusammengehalten. Ihr Tod hinterließ eine Lücke, die auch sein Auftreten bei Konzerten verändert hat, wie der 77-Jährige berichtet. 2027 wollen die Amigos auf Abschiedstour gehen, danach wird Karl-Heinz noch mehr Zeit zu Hause verbringen.

Anzeige Anzeige

Imago Karl-Heinz Ulrich bummelt mit Ehefrau Doris am 27.06.2015 durch Pula, Kroatien

Anzeige Anzeige

Action Press / Kammerer, Bernd Doris und Karl-Heinz Ulrich, August 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Amigos, Sänger