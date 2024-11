Die Amigos haben Herzprobleme und wollen ihr Leben ändern

Bernd und Karl-Heinz Ulrich (76), besser bekannt als Die Amigos, haben eine besorgniserregende Nachricht erhalten. Bei einer Routineuntersuchung wurden bei beiden Herzprobleme festgestellt. Um einem plötzlichen Herztod vorzubeugen, haben die Brüder nun jeweils einen Defibrillator mit Herzschrittmacher eingesetzt bekommen. Die beliebten Schlagerstars, die stets für ihre Fans da sind und fast nie Auftritte absagen, möchten trotz dieser Diagnose weiterhin ihre Musik teilen, nun aber verstärkt auf ihre Gesundheit achten.

Die modernen medizinischen Geräte ermöglichen es den Brüdern, jedes noch so kleine Herzflimmern oder -stolpern sofort zu erkennen. "Wir haben ein Gerät, das aussieht wie ein Handy", erklärte Karl-Heinz gegenüber dem Magazin Woche heute. "Eines davon liegt auf dem Nachttisch, das andere hat unser Arzt. Sollte etwas Ungewöhnliches mit unserem Herzen passieren, wird der Arzt sofort alarmiert und ruft uns an." Diese Technologie gebe den Musikern ein Gefühl der Sicherheit und erlaube es ihnen, sich weiterhin auf ihre Leidenschaft – die Musik – zu konzentrieren.

Seit Jahrzehnten sind Bernd und Karl-Heinz unermüdlich auf den Bühnen unterwegs, geben zahlreiche Konzerte und fahren oft selbst zu ihren Auftritten. Während andere in ihrem Alter längst den Ruhestand genießen, denken Die Amigos nicht ans Aufhören. Doch nach dieser Diagnose wollen sie nun mehr auf sich achten. Mit einer Umstellung ihrer Ernährung auf viel frisches Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte möchten sie ihre Herzen stärken und ihre Gesundheit fördern. "Wir müssen jetzt auch an uns denken", gestand Karl-Heinz. Was noch fehlt, ist der Abbau von Stress, um weiterhin mit voller Energie für ihre treuen Fans da sein zu können.

Getty Images Karl-Heinz und Bernd Ulrich, Die Amigos

Michael Gruber/Getty Images Die Amigos auf der Bühne im Dezember 2017 in Graz

